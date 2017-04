Blumberg Nordhalden auf 850-Jahrfeier vorbereitet

Ortschaftsratssitzung in Nordhalden sehr gut besucht. Bürger interessiert die 850-Jahr-Feier. Das schnelle Internet soll bis Ende 2017 kommen

Nordhalden – Die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Nodhalden in der Dorferlebnisscheune war am Montagabend sehr gut besucht. Viele Einwohner wollten Genaueres über das bevorstehende Dorfjubiläum wissen. Sie wurden von Ortsvorsteher Dirk Steuer nicht enttäuscht. Bekanntlich feiert Nordhalden am 13. Mai mit einem Festakt seine erste urkundliche Erwähnung vor 850 Jahren. Als Festredner konnte der Landtagsabgeordnete und Justizminister Guido Wolf gewonnen werden. Volker Reichmann wird einen Sketch präsentieren, und die weit in der Region bekannte Landfrau Kunigunde wird ebenfalls auftreten. Die neue Dorfchronik wird an diesem Tag vorgestellt.

Dorffest: Am Samstag, 1. Juli, begeht Nordhalden seinen Geburtstag mit einem Dorffest rund um die Dorferlebnisscheune. Die Randenmusikanten und die Stadtkapelle Blumberg werden musizieren. Die Vorbereitungen für das Fest laufen seit Mai 2016, erklärte Dirk Steuer. Zu Versammlungsbeginn blickte der Ortsvorsteher auf die erledigten Maßnahmen zurück. Die Eingangstür des Gemeinschaftshauses wurde erneuert und der Kanal saniert. Die Bachoffenlegung am Ortsende ist fast vollendet. Auf das Jubiläum der Randenwölfe könne das ganze Dorf stolz sein, betonte Steuer. Ihm werde der kürzeste Nachtumzug in Blumbergs Geschichte unvergesslich bleiben, sagte Bürgermeister Markus Keller. Er erläuterte die wichtigsten Projekte der Gesamtstadt und gab bekannt, dass die Sanierung der Vogtgasse 2017 vollendet werde. Ein Hauptthema ist derzeit der Schulcampus am Eichberg.

In den Haushalt 2017 wurde für Nordhalden eine neue Tür für den Vorratsraum der Halle aufgenommen, sagte Dirk Steuer. Der Rettungsweg der Dorferlebnisscheune soll beleuchtet werden. Die Mauer in der Uttenhofer Straße unterhalb des Bückles soll auf ihre Stabilität untersucht werden. In der allgemeinen Diskussion ging es um die Feldwegesanierung. Dirk Steuer erklärte, dass nicht alle Wege gleichzeitig gemacht werden könnten. Die von den Ortsvorstehern gebildete Feldwegekommission müsse Prioritäten setzen. Die Landstraße nach Kommingen werde im Baustellenbereich von Grund auf saniert und wohl noch fünf bis sechs Wochen voll gesperrt sein. Dank der Initiative von Stadt- und Ortschaftsrat Christian Schautzgy sei für die Schulkinder eine Buslösung gefunden worden, sagte Steuer.

Zahlen

Nordhalden: 157 Einwohner, davon 53 in Neuhaus. 2016 gab es zwei Geburten und drei Sterbefälle. Der Ortschaftsrat besteht aus Dirk Steuer (Ortsvorsteher), Günter Heer (Stellvertreter), Heidrun Suchalla (Schriftführung), Christian Schautzgy, Rainer Happle und Kurt Leute. Termine: Festakt Jubiläum 13. Mai, 19 Uhr, Dorffest Samstag, 1. Juli, ab 14 Uhr. Dorfhocks 21. Juli, 23. August und 29. September.