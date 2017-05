Nordhalden Nordhalden Neuhaus: Das Buch von Dietrich Reimer ist da

850 Jahre Nordhalden: Rechtzeitig zum Festakt am Samstag in Nordhalden ist die Fortschreibung der Dorfchronik gedruckt eingetroffen. Das Buch von Dietrich Reimer hat viel Charme

Nordhalden – Nordhaldens Ortsvorsteher Dirk Steuer freut sich. Rechtzeitig zum Festakt für das Dorfjubiläum erhielt er das Buch "Nordhalden Neuhaus – Ein Dorf im Wandel" von Dietrich Reimer. Am Donnerstag traf das Buch in Nordhalden ein, das vom Werk zwei des SÜDKURIER in Konstanz gedruckt wurde. Am Samstag wird das Buch auf dem Festakt offiziell vorgestellt, Verfasser Dietrich Reimer wird mit anwesend sein.

Für Nordhalden war es ein Glücksfall, dass der Blumberger Heimatforscher und frühere Rektor Dietrich Reimer sich im Sommer 2016 bereit erklärte, für die 850-Jahr-Feier eine Ergänzung der 1982 erschienenen Dorfchronik von Gottfried Sauter zu verfassen. Angesichts der kurzen Zeit ging es darum, "durch lebendige Schilderungen und Berichte der einheimischen Bevölkerung sowie mit Fotos die Entwicklung und den Wandel des Dorfes fortzuschreiben", erklärt Dietrich Reimer in seinem Nachwort.

Das Interesse im Dorf war groß, gerne waren die Bewohner bereit, Dietrich Reimer zu unterstützen. In mehreren Sitzungen in der Dorferlebnisscheune in Nordhalden sprach er mit den Bewohnern, notierte und hakte nach. Das Ergebnis ist jetzt in Buch mit 68 liebevoll erstellten Seiten nachzulesen. Zu finden sind dort die großen Entwicklung wie die Ortskanalisation und den Umbau des früheren Rat- und Gemeinschaftshaus zur Dorferlebnisscheune. Zu lesen sind aber auch Ideen, wie man das Dorf für den Tourismus noch interessanter machen könnte, zum Beispiel mit einer Sommerrodelbahn, wie ein SÜDKURIER-Bericht dokumentiert. Natürlich erhält auch die Kultfigur Kunigunde, die Roland Frieß trefflich verkörperte, ihren Platz. So wird von Kunigundes Gugelhupfseminar berichtet.

Abgerundet wird das Buch durch ein Vorwort von Bürgermeister Markus Keller und Ortsvorsteher Dirk Steuer. Steuer hofft, dass das Buch am Samstag gut ankommt.

So gerüstet, freut sich Ortsvorsteher Steuer nun auf den Festakt, der am Samstag um 19 Uhr in der Dorferlebnisscheune Nordhalden beginnt. Die Festrede wird der Wahlkreisabgeordnete und Landesjustizminister Guido Wolf halten, ihm hat Steuer das Buch als PDF zukommen lassen. Für den musikalischen Rahmen sorgt der Gesangverein "Eintracht" Nordhalden, der unter anderem das Nordhalder Heimatlied vortragen wird, wie Dirigentin Anita Heer sagte.