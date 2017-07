Blumberg Neuzugänge beim TuS Blumberg lassen hoffen

Der TuS Blumberg rüstet sich mit etlichen Neuzugängen für die nächste Saison. Ziel ist ein Platz im vorderen Drittel

Blumberg (hhr) Nach einer weiteren sportlich enttäuschenden Runde blicken die Verantwortlichen des TuS Blumberg dank einiger Neuzugänge mit Zuversicht für die Kreisliga-B2-Saison 2017/18 nach vorne."Unser Ziel ist es, im vorderen Drittel mit zuspielen" sieht sich Trainer Michael Deutschle selbst, aber auch sein Team gefordert. "Mit mehr Ruhe auf dem Platz wollen wir hinten sicher stehen und unser Spiel nach vorne klar verbessern," setzt er gezielt die Hebel an. Auch der neue Vorsitzende Marco Hörenz traut der neu formierten Mannschaft einiges zu: "Ich freue mich auf die Runde, wir haben uns spielerisch enorm verstärkt." "Wir wollen einen klaren Schritt nach vorne machen," setzt auch der sportliche Leiter Andreas Prentki auf den erhofften Aufschwung.

Zahlreiche neue Hoffnungsträger sind der Grund für diese Zuversicht. Allein von der SG Riedböhringen/Fützen haben sich mit Benny Dannacher, David Sedlak, Dejan Mitrovic und Andreas Bank vier Spieler, die meist schon in der Jugend das grün-weiße Trikot trugen, dem TuS wieder angeschlossen. Mit Dominik Koulmann ( SuS Neukirchen), Steffen Rewitzky (ehemals TuS-Jugend) sowie Igor Mattegit und Niklas Metz (beide eigene Jugend) verstärken weitere Akteure das Team. Aus Schaffhausen stößt mit Qamil Shala ein weiterer früherer TuS-Jugendspieler dazu. Dazu wurde mit Krizstof Kubik ein ehemaliger Leistungsträger nach zwei Jahren beruflicher Pause aktiviert. Von der bisherigen Mannschaft verließ keiner den Verein. Langzeit verletzte Spieler wie das Eigengewächs Marc Stach kehren in das Team zurück. "In unserem nun 2o-köpfigen Kader entsteht ein echter Konkurrenzkampf" sieht Trainer Deutschle seine Mannschaft gut aufgestellt. In einem ersten Testspiel wurde gegen den Klassenkonkurrenten und Meisterschaftsaspiranten SV Mundelfingen mit einem 3:2 Erfolg das Potential bereits angedeutet. Beim Kommenbach-Pokal will man in dieser Woche in Fützen ebenfalls eine gute Rolle spielen.