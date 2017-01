Die Blumberger Schützen begrüßen mit Donnerhall das neue Jahr. Zahlreiche Bürger lassen sich das Spektakel nicht entgehen.

Mit Donnerhall und Pulverqualm begrüßten die Blumberger Schützen unter der Leitung von Oberschützenmeister Jörg Spada das neue Jahr. Zugleich wurden die zwölf Monate 2017 verschiedenen Vereinen, Einrichtungen und Personen gewidmet. Zuvor galt es Hände zu schütteln und Neujahrsgrüße zu übermitteln.



Spada ordnete den Januar der Stadt Blumberg und den Ortsteilen zu und wünschte, dass sich die Raumschaft weiterhin entwickeln werde. Der Februar ging mit allen guten Wünschen an Bürgermeister Markus Keller mit Familie. Für den März standen alle guten Neujahrswünsche für die Einwohner Blumbergs auf Spadas Liste. Mit dem April wurde die DRK-Ortsgruppe Blumberg in den Reigen aufgenommen. Der Mai gehörte der freiwilligen Feuerwehr und der Juni der Blumberger Sozialstation. Es folgte die Arbeiterwohlfahrt im Monat Juli. Im Monat August feiert der Musikverein Fützen das 145-jährige Jubiläum und im September steht in Hondingen die 1200-Jahrfeier an. Nordhalden steht für den Monat Oktober. In diesem Monat besteht der kleine Ort 850 Jahre. Im November sind es die Blumberger Burghexen, die ihr 25-jähriges Jubiläum feiern wollen. Der Dezember wird wie jedes Jahr der heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Kanoniere und Bergleute gewidmet.

Die Schützenmitglieder mit dem Trommler Ingo Zimmermann, dem Ladekanonier Claus Schmittke, dem Kommandanten Andreas Werner und den beiden Kanonieren Norbert Berger und Michael Wenzel setzten mit den Böllerschüssen, abgefeuert aus zwei Kanonen, den Platz neben dem Energieversorger ESB unter Rauch. Den jeweiligen Feuerbefehl gab Andreas Werner, nachdem Claus Schmittke die Kanonenrohre geladen und Ingo Zimmermann einen Trommelwirbel hören ließ.

Danach ließen die Kanoniere von sich hören. Die vielen Besucher des Spektakels taten gut daran, Ohrstöpsel zu tragen. Danach trafen sich vor allem die Vereinsmitglieder am Glühweinstand, wo sie von Nadine und Denis mit dem edlen Gesöff versorgt wurden. Noch einmal galt es das Jahr 2017 bei einer kleiner Feier hochleben zu lassen.