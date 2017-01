Blumberg-Achdorf Neue Uniformen für Achdorfer Feuerwehr

Ersatzbeschaffung noch in diesem Jahr. Der Feuerwehrstandort genießt hohe Priorität.

Erfreuliches bekamen die Achdorfer Feuerwehrkameraden anlässlich ihrer diesjährigen Generalversammlung in der "Scheffellinde" zu hören. Der stellvertretende Gesamtkommandant der Blumberger Feuerwehr, Peter Frey, eröffnete ihnen, dass noch in diesem Jahr jeder Aktive eine neue Uniform erhält. Außerdem versicherte Frey seinen Kameraden, dass die Achdorfer Wehr im Rahmen der neuen Ausrückebereiche eine wesentliche Rolle spiele. Der Standort in Achdorf werde nicht in Frage gestellt. Frey hatte noch eine angenehme Aufgabe zu erfüllen. Er beförderte Michael Perschau, Kassierer der Achdorfer Feuerwehrabteilung, unter dem Beifall der rund 40 anwesenden Feuerwehrmänner, zum Hauptfeuerwehrmann.

Joachim Schelb, Kommandant der Achdorfer Wehr, hatte zuvor die Versammlung eröffnet. Schriftführer Jörg Müller hielt einen Rückblick auf das Geschehen im vergangenen Jahr. Im Berichtsjahr wurden die Feuerwehrmänner zu 19 Einsätzen gerufen. Zehn Alarmierungen zu technischen Hilfeleistungen und neun Brandeinsätze waren zu bewältigen.

Fünf Kameraden absolvierten den Atemschutzgeräteträgerlehrgang und zwei den Atemschutzgerätewartlehrgang. Vier Feuerwehrkameraden haben beim Ausbildungswochenende in Stetten mitgemacht. Im Berichtszeitraum wurden zwölf Sollproben und neun zusätzliche Proben im Rahmen der Dekongruppe durchgeführt. Außerdem fand eine Probe im Ausrückbereich Süd mit den Abteilungen Fützen und Epfenhofen statt. Darüber hinaus werden die Achdorfer Wehrmänner seit Oktober 2016 zu Einsätzen der Abteilung Stadt unterstützend mit alarmiert. Zur Abteilungswehr Achdorf gehören 30 aktive Feuerwehrmänner, davon 15 Atemschutzträger. Die Altersmannschaft hat eine Stärke von elf Männern. Sechs Jugendliche sind in der Achdorfer Wehr tätig.

Michael Parschau informierte über die derzeitige Kassenlage. Das Jahr musste mit roten Zahlen abgeschlossen werden. So wurde der Griff in die Rücklagen notwendig. Dem Kassenverwalter wurde eine einwandfreie Buchführung bescheinigt. So konnte Ortsvorsteher Hans-Peter Mess die gesamte Wehrführung mit Zustimmung der Mitglieder entlasten.

Mess fand nicht nur viel Anerkennung für die großartigen Leistungen der Wehrmänner. Er machte auch einige Ausführungen über ein künftiges Feuerwehrgerätehaus im Rahmen eines Gemeinschaftshauses. Hier bewege sich etwas, so ein hoffnungsfroher Ortsvorsteher. Es folgte noch der Bericht über die Altersmannschaft und die Jugendabteilung.

Für Jugendwart Simon Bäurer ist die Ausrichtung des Kreisjugendzeltlagers eine große Herausforderung. "Die Feuerwehren in der Raumschaft sind zusammengewachsen", betonte Kommandant Schelb. "Ihr seid ein gutes Team", ergänzte er. "Ihr macht Mut, in die Zukunft zu blicken". Auch sein Stellvertreter Daniel Schreiber unterstrich diese Aussage.

Einsätze 2016

Im Berichtsjahr war die Wehr bei 19 Einsätzen gefordert. Dazu gehörten: Flächen- und Waldbrand bei Riedöschingen, schwerer Verkehrsunfall B 314, Gefahrgutunfall Firma Hartchrom, Zimmerbrand in Riedöschingen, Wohnungsbrand in Blumberg, Fehlalarm in einem Betrieb und ein Kaminbrand in Achdorf. Die Wehr verfügt über 30 Aktive, elf Männer in Altersmannschaft und sechs Jugendfeuerangehörige. (bal)