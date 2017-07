Blumberg Neue C-Jugend der SG Blumberg startet mit Überraschungssieg gegen Tiengen

Nach dem Aufstieg in die Landesliga bestanden die C-Junioren der SG Blumberg gleich den ersten Härtetest gegen den FC Tiengen: Die Blumbreger gewannen das Spiel mit 2:1 Toren

Fützen (hhr) Als Aufsteiger in die Landesliga zeigte sich die C-Jugend der SG Blumberg mit einem 2:1 Erfolg gegen die erfahrene Landesliga Truppe des FC Tiengen von ihrer besten Seite.

In einem Einlagespiel beim traditionellen Sportfest des SV Fützen ließen die Schützlinge von Trainer Thorsten Gregor ihr Talent auf blitzen. Nach einem 0:1 Rückstand stellten Jens Dziuballe und Yunus Celik mit ihren beiden Toren den überraschenden 2:1 Sieg sicher.

Als erster Landesligaaufsteiger in der Ära der Blumberger Jugendfußball-Spielgemeinschaft stehen die 13- bis 14Jährigen Nachwuchskicker vor einer großen Herausforderung. Mannschaften wie der SV Weil, der FC 08 Villingen II oder der Partnerverein des SC Freiburg, der FC Radolfzell sind nun die Gegner. "Ich traue unserer Mannschaft den Klassenerhalt zu," strahlt der Meistertrainer Thorsten Gregor berechtigen Optimismus aus. Er wird von Rocco Dziuballe und Janik Bausch unterstützt. Auch der erfahrene Friedhelm Müller ist in der Organisation rund um die Mannschaft involviert. Neun Spieler aus dem Aufstiegsteam bilden das Gerüst. Mit hoch kommenden Talenten aus der C II sowie der D-Jugend will man mit einem Kader von 16 bis 18 Kicker in die Runde gehen. Ab mitte August startet die Vorbereitung. "Unsere Vorfreude auf das Abenteuer Landesliga ist groß" freut sich die Mannschaft und das Betreuerteam auf die Runde.