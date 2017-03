Blumberg/Bonndorf Narrenstube erhält Maske der Blumberger Wutachhexen

Die Maske der Blumberger Wutachhexen ist jetzt auch in der Narrenstube der Kleggauer Narrenvereinigung in Bonndorf zu sehen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Wutach-Hexen aus Blumberg sind Mitglied der Kleggauer Narrenvereinigung. Diese Woche haben sie eine Maske ihrer Zunft in der Schlossnarrenstube in Bonndorf bei Günther Hany abgegeben zum Ausstellen für die dortige Sammlung. Dort sind Masken aus 28 Vereinen aus dieser Narrenvereinigung ausgestellt.



Wenn jemand von Fasnacht und deren Geschichte etwas erfahren will, ist er dort bestens beraten, denn dort gibt es tolle Führungen und alleine die Ausstellung und der Ort sind ein Besuch im Bonndorfer Schloss wert. Günther Hany hat dem Vorstand der Wutach-Hexen Sebastian und Corinna Ehlert, Florian Riesle und Philipp Chartoon bei einer Führung viel über Brauchtum erzählt. Infos gibt es auch unter: http://www.holzmasken.de/schlossnarrenstubebonndorf/index.html