Blumberg Narrengesellschaft Blumberg ehrt drei verdiente Aktive

Am 2. Programmabend am Freitagabend wurden drei Mitglieder ausgezeichnet: Alexander Schmid, Doris Schmid und Narrenpräsident Dieter Selig

Die Narrengesellschaft Blumberg zeichnete am zweiten Programmabend am Freitag drei verdiente itglieder aus. "Alle drei haben für die Narrengesellschaft etwas Besonderes geleistet, jedes auf seine Art", sagte der 2. Vorsitzende Marc Lengsfeld. So ehrten Narrenpräsident Dieter Selig und Marc Lengsfeld in der vollen Stadthalle Doris Schmid für 30-jährige Aktivität, zuletzt vor allem im Wirtschaftsbereich, mit dem entsprechenden Orden aus. Die Ordensträgerin war lange bei der Hausfrauengruppe und bei den "Gänselieseln" und habe sich um die Saalfastnacht verdient gemacht, so Marc Lengsfeld..

25 Jahre beim Narrenrat dabei ist Alexander Schmid. Dafür zeichneten ihn Narrenpräsident Dieter Selig und Marc Lengsfeld aus und überreichten ihm den entsprechenden Orden. Alexander Schmid ist durch seinen Vater Horst Schmid, langjähriger Präsident des Narrenrats, zu dieser Gruppe gekommen und engagiert sich seither.

Den Orden für 30-jährige aktive Mitgliedschaft bei der Narrengesellschaft erhielt auch Narrenpräsident und Vorsitzender der Narrengesellschaft Dieter Selig. Sein Stellvertreter Marc Lengsfeld freute sich, seinem Freund und Präsidenten diesen besonderen Orden überreichen zu dürfen. Dieter Selig hat einmal bei den Hofnarren angefangen und ist über verschiedene Vorstandsämter wie Kassierer und 2. Vorsitzender 2010 dann zum Vereinsvorsitzenden gewählt worden. Sein besonderes Verdienst für Blumberg sei der voriges Jahr eingeweihte neue Narrenbrunnen, ein Ziel, das er mit Beharrlichkeit verfolgt habe, betonte Marc Lengsfeld in seiner Laudatio.

Die jeweiligen Hausorden für die Einsteiger in die Narretei und die Verdienstorden bis zu 20-jähriger Aktivität wurden bereits am ersten Programmabend verliehen. Vorgestellt wurden am zweiten Programmabend auch noch einmal Martina Selig, Elke Bellhäuser und Heidi Michaelis als neue eigene Bütten-Gruppe in ihrem neuen Bütten-Redner-Häs.