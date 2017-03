Blumberg Narrenbaum in Blumberg gefallen und versteigert

Der Blumberger Narrenbaum wurde am Mittwoch gefällt und versteigert.

Am Aschermittwoch erfolgte in Blumberg der letzte Akt der diesjährigen Fastnacht. Der Narrenbaum, das Wahrzeichen der diesjährigen Kampagne, fiel der Kettensäge zum Opfer. Die Männer des städtischen Bauhofs legten letzte Hand an den Baum. Danach wurde das "Gute Stück" von Christian Hartmann zur Versteigerung frei gegeben. Die Trauergemeinde, die Herren ganz in schwarz, ließ dabei so manchen "Fünfziger" in die Hüte von Tim Lengsfeld und Jonathan Eichler springen.



Die letzten Cents kamen von Gabriele Kemmerling und David Sedlak, die den Narrenbaum, nachdem ihn die Trauergemeinde entschmückt hat, der Narrengesellschaft zum Verfeuern spendierten. Danach war schließlich der obligatorische Kneipenbummel angesagt.