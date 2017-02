Riedöschingen Narren in Riedöschingen in bester Partylaune

Narren in Riedöschingen in bester Partylaune

Zum Schnapszahl-Jubiläum lassen es die Riedöschinger so richtig krachen.

Nach dem Stellen des Narrenbaums am Samstagmorgen, einem Kinderumzug und dem unterhaltsamen Nachmittag für die Senioren und den Nachwuchs, kam die Geburtstagsparty zum 44. Bestehen des Narrenvereins "Blauer Stein" so richtig ins Rollen. An die 30 Gruppen sorgten beim Nachtumzug durch die Riedöschinger Straßen für einen ersten Höhepunkt der beiden Narrentage.

Präsident Arthur Effinger nahm die Glückwünsche der bunten, schaurig-schönen Narrenschar gerne entgegen und begrüßte die einzelnen Gruppen höchstpersönlich – "Schön ,dass ihr da seit." Angeführt von den Gastgebern mit den extra für das Jubiläum neu eingekleideten Steinmännle und Vulkangeistern sorgten viele Hexen, Geister, Trolle und Teufel, Strohglonki und Tigerschweine sowie acht Guggenmusiken für Stimmung unter den zahlreichen Zuschauern.

Nach dem einstündigen Umzug wurde in den Besenwirtschaften, im warmen Barzelt mit lauter Discomusik sowie in der Festhalle kräftig gefeiert. Auf der Bühne lösten die stark besetzten Guggenmusiken und mehrere Tanzgruppen Begeisterung bei der Narrenschar aus und es wurde eine lange und intensive Nacht.

Nach der Narrenmesse und dem Zunftmeisterempfang, folgte am Sonntagmittag mit dem großen Festumzug der Vereinigung Hegau-Bodensee der eigentliche Höhepunkt. Mit einem bunten Treiben in den Besenwirtschaften und in der Halle klang das Fest aus.