Blumberg Nahverkehrsplan für Blumberg muss nachgebessert werden

Der Linienbus soll in Blumberg weiter durch die Achdorfer Straße fahren! Die Stadt Blumberg schickt dem Landratsamt eine Stellungnahme mit allen Anregungen der Fraktionen und Ortschaftsräte

Blumberg (blu) Die Fortschreibung des Nahverkehrsplans für den Schwarzwald-Baar-Kreis war am Donnerstag Thema im Gemeinderat. Die Stadt habe die Fraktionen und Ortschaftsräte um Stellungnahmen gebeten, sagte Bürgermeister Markus Keller. Den Entwurf halte er für eine Verbesserung, die Stellungnahmen seien alle begründet. Zwei Punkte sprach der Bürgermeister an: Im Bereich des Schulzentrums in Blumberg müsse der Entwurf optimiert werden. "Das kann so sein nicht sein", sagte Keller im Hinblick, dass die Achdorfer mit der Haltestelle vor dem Schulzentrum gar nicht mehr angefahren werden soll und dafür ringsherum vier neue Haltestellen vorgesehen sind. Fützen habe sich nach dem ersten Bus morgens erkundigt, die CDU-Fraktion habe gefragt, wer den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen bezahle.

Für Hondingen meldete Ortsvorsteher Horst Fürderer, von dem noch keine Stellungnahme vorgelegen hatte, keine Änderungswünsche an. Hondingen sei mit über 30 Busverbindungen täglich im Raum Blumberg Schaltstation zwischen Nord und Süd. CDU-Sprecher Dieter Selig fielen die Standards in den Bussen auf: Er könne sich nicht vorstellen, dass der Kreistag bewillige, jeden Bus mit W-Lan und Klimaanlage auszurüsten, das müsste über die Kreisumlage finanziert werden, die Fahrpreise würden steigen.

Für die SPD/FDP-Fraktion sprach Werner Waimer angesichts des Schnellbusses nach Donaueschingen samt Anbindung an die Breisgau-S-Bahn von Meilensteinen. Es mache Sinn, das Gewerbegebiet Vogelherd mit mehr als 300 Arbeitsplätzen an den öffentlichen Nahverkehr anzubinden. Zu den rund 6000 Fahrzeugen pro Tag in der Waldshuter Straße kämen rund 50 Busfahrten hinzu, die wohl weniger Lärm als Lkws verursachten. Wenn man die Belastung der Waldshuter Straße verringern wollen, hieße das Wort Umgehungsstraße und nicht Reduzieren oder Verhindern von öffentlichem Nahverkehr. Die Anbindung der Ortsteile führe ja auch für die Schaffhauser Straße zu mehr Verkehr. Und sollte eine Umgehungsstraße in absehbarer Zeit nicht realisierbar sein, seien sie aufgerufen, nach Alternativen zu suchen. Eine Alternative wäre eine Straße nach dem Bahnübergang parallel zur Bahn über die Dämmlewiesen zum Tunnelweg.

Der Umsteigeknoten beim Bahnhof Zollhaus habe Vorteilen: den Wegfall der Haltestellen an der Stadteinfahrt und so mehr Sicherheit für die Kinder.