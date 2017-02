Riedöschingen Närrisches Spektakel in Riedöschingen

Närrisches Spektakel in Riedöschingen

Narrenverein Blauer Stein feiert 44. Geburtstag. Bunte Narrentage werden zum Besuchermagnet.

Der Narrenverein Blauer Stein Riedöschingen feierte am Wochenende sein 44-jähriges Bestehen mit einem rundum gelungenen närrischen Großereignis, der Ausrichtung der Narrentage der Vereinigung Hegau-Bodensee. Das ganze Dorf mit seinen 750 Einwohnern war auf den Beinen und vom närrischen Fieber unter dem Motto "Fluch der Karibik" gepackt.

Überall waren fleißige Hände am Werk, um in den 14 Besenwirtschaften, der beeindruckend als Piratenschiff dekorierten Kompromissbachhalle mit angeschlossenem XXL-Barzelt und im Narrendorf auf dem Hallenvorplatz mit unterhaltsamer Musik und einem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot für gute Stimmung unter den mehreren tausenden Gästen zu sorgen.

Den Auftakt zum Schnapszahl-Geburtstagsfest machte die Zimmererzunft Sumpfohren am Samstagvormittag mit dem Stellen des knapp 30 Meter hohen Narrenbaums am Narrenbrunnen nach traditioneller Art mit Hilfe von Holzscheren und reiner Manneskraft, umrahmt vom Fanfarenzug aus Zollhaus. Kaum stand das närrische Wahrzeichen, zeigte sich die Sonne und blieb den Riedöschingern das ganze Wochenende treu.

Beim gut besuchten Kinderumzug am Samstagnachmittag standen ganz die kleinen Gäste der zwölf mitlaufenden Gruppen im Mittelpunkt. Mit einem bunten Unterhaltungsprogramm aus Musik und Tanz unterhielten die Gruppen sowie Schulchor und Kindergarten anschließend die zahlreichen Gäste beim Kinder- und Seniorennachmittag in der voll besetzten Halle. Die Nacht zum Tag machten schließlich die teilnehmenden Zünfte, Musikvereine und Guggenmusiken sowie zahlreiche Zuschauer beim Nachtumzug, bevor die Partymeute bis frühmorgens kräftig weiter feierte.

Ein Gottesdienst der besonderen anderen Art war die sonntägliche Narrenmesse in der komplett mit Narren gefüllten Kirche St. Martin, umrahmt vom Schulchor und einem Projektchor, bei der Pfarrer Karlheinz Brandl auch die Masken der Vulkangeister und Steinmännle segnete.

Bei seinem Grußwort in Reimform wünschte er den Narren auch, dass das Jubiläum zu einem Fest der Freude und des Miteinanders werde, was sich das ganze Wochenende über bestätigte, und überreichte ihnen einen symbolischen kleinen blauen Stein, da der echte aus dem Randenwald zur Segnung nicht in die Kirche zu bringen war.

Der anschließende Zunftmeisterempfang in der Grundschule galt den Vertretern der für den Nachmittagsumzug eingeladenen 46 Teilnehmerzünfte, die der Vorsitzende Arthur Effinger alias "Käpt'n Arthur" begrüßte. Bürgermeister Markus Keller von der Stadt Blumberg und Sponsor des Empfangs, zeigte sich stolz auf die gelungene Organisation der stark frequentierten Narrentage und gratulierte den Jubilaren mit einem Geburtstagsscheck.

Auch der Präsident der Narrenvereinigung Hegau Bodensee, Rainer Hespeler, sowie Landvogt Raily (Rolf) Mink gratulierten zum närrischen Geburtstag und geizten bei ihren Grußworten nicht mit flotten Sprüchen und Humor, bevor alle Zunftvertreter den Gastgeberorden erhielten.

Das Jubiläum gipfelte am Nachmittag im großen Jubiläumsumzug, der Riedöschingen in ein buntes Meer fröhlicher und toll kostümierter Teilnehmer und Zuschauer verwandelte.

Blauer Stein

Der Narrenverein Blauer Stein Riedöschingen wurde 1973 ins Leben gerufen. Schnell wurde aus dem einst zwölfköpfigen Rat ein größerer Verein und die Suche nach begleitenden Fastnachtsfiguren begann. 1976 einigte man sich auf die Namen Steinmännle und Vulkangeist und stellte die Masken erstmals der Öffentlichkeit vor. Zum 44-jährigen Bestehen präsentierte sich der Verein mit seinen 50 aktiven Mitgliedern nun in einem neu gestalteten Häs.