Nächster Schritt in die Blumberger Bildungs-Zukunft

Ganztagsbetrieb wird auch an weiterführenden Schulen eingeführt

Als zu Beginn des laufenden Schuljahres die Ganztagsbetreuung an der Eichberg-Grundschule eingeführt wurde, da war allen Beteiligten klar: Dieses Angebot muss auch an der Real- und Werkrealschule seine Fortsetzung finden – damit Familien nicht plötzlich ihren kompletten Alltag neu organisieren müssen. Stichwort Planungssicherheit. Das Konzept, erarbeitet von Stadtverwaltung, Schulleitern und Schulsozialarbeitern (unter Einbeziehung einer Elternbefragung), sei auf die speziellen Blumberger Bedürfnisse abgestimmt, betont Daniela Götz, die stellvertretende Hauptamtsleiterin. Es fußt – so wie auch schon bei der Ganztagsgrundschule – auf zwei Säulen: dem Ganztagsbetrieb und der Schulkinderbetreuung. Diese Unterscheidung ist auf den ersten Blick ein wenig kompliziert, ermöglicht Eltern aber, die für ihre individuellen Belange beste Lösung zu finden. Es bleibt Eltern natürlich freigestellt, ob sie die Angebote für ihre Kinder überhaupt buchen wollen.

Für den Ganztagsbetrieb müssen Eltern ihre Kinder für ein Jahr verbindlich anmelden. Der Ganztagsschultag geht von Montag bis Mittwoch, jeweils bis 15.30 Uhr. Dafür entstehen keine Kosten. Zusätzlich halten Stadt und Schulen die Schulkinderbetreuung vor: montags bis mittwochs von 15.30 bis 16.30 Uhr, und donnerstags von 13.10 bis 16.30 Uhr.

Eltern, die das Komplettpaket für ihre Kinder in Anspruch nehmen, wissen ihren Nachwuchs montags bis donnerstags, jeweils von 7.35 bis 16.30 Uhr, gut betreut. Freitagnachmittags gibt's keine Angebote – weil da einfach keine Nachfrage bestünde, so Realschulrektor Egon Bäurer. Wird die Schulkinderbetreuung komplett in Anspruch genommen, dann kostet das im Monat für ein Kind 28,75 Euro. Leben in einer Familie mehrere Kinder, dann verringern sich die Gebühren – so wie das in Kindergärten gängige Praxis ist. Laut Heike Schempp Schulsozialarbeiter an der Werkrealschule, seien die Sätze im kreisweiten Vergleich recht günstig.

Die Ganztagsangebote werden sich an der Realschule abspielen, was für Scheffelschüler einen kleinen Fußmarsch bedeutet. Im Erdgeschoss wird ein Klassenzimmer für den Ganztagsbetrieb geräumt. Da der Raum über eine Trennwand in Richtung Aula verfügt, ist er flexibel einsetzbar. Für den Ganztagsbetrieb wird auch ein extra Schulsozialarbeiter eingestellt, so wie sich das an der Eichbergschule bewährt hat. Die Ausschreibung läuft, die Stelle soll im Juli besetzt sein. Erste Aufgabe wird es sein, bis zum Schuljahresbeginn 2017/2018 ein pädagogisches Konzept für den Ganztagsbetrieb zu erstellen. Was jetzt schon sicher ist: Es wird eine Gruppe von ehrenamtlichen Hausaufgabenbetreuern geben. So wie das an der Werkrealschule schon seit einigen Jahren eingeübte Praxis ist. Musische, sportliche und künstlerische Angebote werden sicherlich Teil des Ganztagsbetreuungskonzepts sein.

Die Mensa im Foyer der Eichbergsporthalle, die vor zwei Jahren mit zehn Essen pro Tag gestartet ist und heute von rund 80 Schülern täglich besucht wird, dürfte ab dem nächsten Schuljahr noch besser besucht sein. Deshalb werden wohl Essensschichten eingeführt werden müssen. Die Schulleiter müssen diese dann mit den Stundenplänen vereinbar machen. Ein paar Monate haben sie dafür ja noch Zeit.

Das Rathaus hat Kosten in Höhe von rund 64 000 Euro errechnet, die für Ganztagsbetrieb und Schulkinderbetreuung anfallen. Die Genehmigung durch den Gemeinderat am Donnerstag ist eine reine Formsache. Denn die Räte wissen: Wer A sagt (Ganztagsbetrieb an der Grundschule) muss auch B (Ganztagsbetrieb an den weiterführenden Schulen) sagen.

Elterninfoabend

Ein Elterninformationsabend zur Ganztagskonzeption an Blumbergs weiterführenden Schulen (Klassenstufen fünf bis sieben) findet am Montag, 27. März, 18 Uhr, im Kunstraum der Realschule statt. Die Anmeldetage für die weiterführenden Schulen sind am 4. beziehungsweise 5. April. Die Anmeldefrist für den verbindlichen Ganztagsbetrieb ab dem Schuljahr 2017/2018 endet dagegen erst am 30. April. Dann bleibt den Schulen noch genügend Zeit, ihren Personaleinsatz planen zu können. Bei der Stadt ist ein ausführlicher Informationsflyer in Arbeit. Er wird nach dem Elterninformationsabend verschickt. (hon)