Blumberg Nach Chemie-Unfall bei Galvanik-Betrieb: Instandsetzungsarbeiten weit fortgeschritten

Nach dem Chemieunfall in dem Blumberger Galvanik-Betrieb Hartchrom/Kreuz im September hat sich die Lage weitgehend wieder normalisiert. Das ergab eine Nachfrage des SÜDKURIER bei den Behörden.

Bei dem Unfall am Freitag, 16. September, waren rund 2000 Liter verdünnte Chromsäure in einen Entwässerungsgraben gelaufen, was einen Großeinsatz der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks zur Folge hatte. Schnell war klar, dass das Erdreich um und im Entwässerungsgraben abgetragen werden musste, was nun weitgehend geschehen ist.

Vom Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises hieß es dazu auf Anfrage des SÜDKURIER: Die Räumung des Entwässerungsgrabens wurde unter Begleitung der Gutachter im Dezember durchgeführt. "Die Ergebnisse der Baugrubensohl- und Randbeprobungen zeigen, dass der durchgeführte Bodentausch weitgehend erfolgreich war, teilte Pressesprecherin Heike Frank nach Rücksprache mit dem Amt für Wasser- und Bodenschutz mit. Auf einer Länge von etwa 100 Metern müsse noch durch einen weiteren Bodentausch zirka 20 Zentimeter tief nachgearbeitet werden. Dieser Bodentausch soll, soweit es die Wetterlage zulasse, im Januar durchgeführt werden. Spätestens nach der Schneeschmelze müsse der Graben dann noch mit sauberem Bodenmaterial neu profiliert werden.

Die Pressesprecherin betont: "Die Wasserqualität der Trinkwasserbrunnen wird seit dem Unfall regelmäßig überprüft. Die Messergebnisse sind allesamt unauffällig (jeweils kleiner der analytischen Nachweisgrenze). Zu einer Beeinträchtigung der Wasserqualität der Trinkwasserversorgung ist es also durch den Unfall nicht gekommen."

Patrick Kreuz, Inhaber der Hartchrom GmbH Werner Kreuz, hatte am Mittwoch auf Anfrage eine weitere gute Nachricht: "Die Kanalisationsarbeiten auf unserem Firmengelände sind auch abgeschlossen". Das sei noch vor Weihnachten vor dem Kälteeinbruch passiert. "Würde noch einmal so ein Unfall passieren, könnte man ausschließen, dass umweltgefährdende Stoffe in den Entwässerungsraben gelangten."

Der Familienbetrieb mit 20 Beschäftigten geriet durch den Unfall in eine existenz-bedrohliche Lage. Doch dank großer Geduld der Kunden und Unterstützung des einstigen Mutterbetriebs, der Chrom Schmitt GmbH in Baden-Baden, konnte die Firma die Zeit nach dem Unfall überbrücken und drei Wochen danach wieder die Produktion in Blumberg aufnehmen. Auch in der Blumberger Bevölkerung hatte der Schicksalsschlag für die Familie Kreuz große Betroffenheit und Anteilnahme ausgelöst.