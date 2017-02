Blumberg Musikverein Riedböhringen: Wertungsspiel klingt nach

Der Musikverein ist stolz auf seinen "hervorragenden Erfolg"

Riedböhringen (sad) Thomas Fricker, Vorsitzender des Riedböhringer Musikvereins, sagte bei der gut besuchten Generalversammlung im Gasthaus Belo More, dass der Verein finanziell und musikalisch auf einem stabilen Fundament stehe.

Schriftführerin Sandra Schellhammer lies das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. So wurde von zahlreichen Veranstaltungen, Auftritten und Proben berichtet. Neben den 21 öffentlichen Auftritten und 42 Gesamtproben waren außerdem einige Veranstaltungen zu meistern. Dazu zählen unter anderem die Fasnet oder das gern besuchte Sommerfest, das mit der Dorfolympiade eröffnet wird. Auch bei einigen Laienturnieren innerhalb des Dorfes waren immer einige Musikerinnen und Musiker vertreten. Zum Jahresende zählt der Verein 48 aktiven Musiker und 34 Zöglinge.

Auch die Jungmusiker blickten aus ein erfolgreiches Musikerjahr zurück, so Melanie Münzer, Schriftführerin der Bläserjugend. Ein wesentlicher Bestandteil in der Dorfgemeinschaft sei der beliebte Bunte Abend am Sonntag vor dem Schmotzigen Dunnschtig. Neben 38 Gesamtproben zeigte die Jugendkapelle bei vielen Auswärtsauftritten ihr Können. Das Open-Air-Konzert, das aufgrund des Wetters in die Mehrzweckhalle verlegt werden musste, war ein wesentlicher Höhepunkt des vergangenen Jahres.

Die Rechnungsführer Bernd Müller (Musikverein) und Thomas Münzer (Bläserjugend) berichteten über eine positive Kassenbilanz. Trotz einigen Ausgaben, zum Beispiel für den Kauf oder die Reparatur von Instrumenten, konnten die Musiker ein Plus in ihrer Kasse verzeichnen. Die einwandfreie Führung der Kasse wurde durch Matthias Merz und Arnold Fischer bestätigt.

Ortsvorsteher Gerhard Fricker nahm die Entlastung des Vorstands vor. Er sprach dem Musikverein seinen Dank im Namen des Ortschaftsrates aus. In musikalischen und finanziellen Belangen stünde der Verein gut da, so Fricker. Es freue ihn immer wieder, dass die Jugendarbeit im Musikverein so groß geschrieben wird.

Markus Burger, Dirigent des Musikvereins bedanke sich für das ihm und seinem Kollegen Andreas Keimer entgegengebrachte Vertrauen. Er lobte den fleißigen Probenbesuch und würdigte dies mit einem kleinen Präsent. Besonders freute er sich über das Ergebnis des Wertungsspiels in Böhringen, an dem die Musiker mit "hervorragendem Erfolg" teilnahmen und 91,5 Punkte holten.