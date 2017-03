Der Musikverein Fützen wurde laut mündlicher Überlieferung im Jahre 1872 von Nikolaus Gleichauf, der zugleich der erste Dirigent war, gegründet. Mit seinen Konzerten, Musikerfreundschaften, der Mitwirkung bei kirchlichen und weltlichen Anlässen, Pflege der Geselligkeit, Musikfesten, Dorffesten, Hallenfasnachten, seinen traditionellen Oktoberfesten, seiner intensiven Nachwuchsarbeit ist der Musikverein in vielerlei Hinsicht beispielhaft und wegweisend und aus dem Dorfleben in Fützen nicht mehr wegzudenken. Die Gesamtmusik mit heute über 50 aktiven Mitgliedern probt unter der Leitung von Carolin Gleichauf jeden Freitag ab 20.15 Uhr im Fützener Probelokal auf Konzerte, auf Auftritte in Festzelten, an kirchlichen Feiertagen und bei Geburtstagen.

Die Jugendkapelle wurde 1995 beim Blasmusikverband angemeldet. Seit September 2013 bietet der Musikverein Fützen in Kooperation mit dem Kindergarten Epfenhofen erfolgreich die "Musikalische Früherziehung" für Kinder ab vier Jahren an. Darauf aufbauend gibt es in Kooperation mit der Grundschule Fützen einen Blockflötenunterricht. Nach zwei bis drei Jahren können die Kinder ein Instrument beim Musikverein Fützen erlernen. Parallel zur Ausbildung in der Musikschule Blumberg werden die Zöglinge in der Jugendkapelle unter der Leitung von Peter Meister schon früh an das Musizieren in einer Gruppe herangeführt. Nachdem sie das Bronzene Abzeichen erlangt haben, kommen die Jugendlichen in die Gesamtmusik.