Fützen Musikverein Fützen genießt Galastart für sein Festwochenende

Gelungener Start des viertägigen Fests zum 145. Geburtstag des Musikvereins Fützen lockt viele Besucher. Freude auf die Dorfrocker am Samstag, am Sonntag ist der Bezirksmusiktag mit großem Umzug

Fützen – Das war ein gelungener Start zum Bezirksmusikfest anlässlich 145 Jahre Musikverein Eintracht Fützen und 25 Jahre Bläserjugend. Mit einem Kindermusical, Handwerkervesper mit der Fürstenberg-Brauereikapelle, und dem Fassanstich sowie Unterhaltung mit der Trachtenkapelle Stetten wurde schon am ersten von vier Festtagen im Festzelt kräftig gefeiert.

Der Nachmittag war jedoch zunächst für die jüngsten Besucher reserviert. Geladen hatten der Kindergarten Epfenhofen, die Grundschule Fützen sowie junge Musiker aus dem Verein, die mit ihrem Kindermusical „Der kleine Drache Kokosnuss“ für Kurzweil sorgten. Im proppenvollen Festzelt demonstrierten die Kinder ihre Schauspielkunst in liebevoll gestalteten Kostümen. Sie nahmen die Besucher mit in die Welt der Drachen. Es stand das größte Ereignis im Drachenschuljahr an, und zwar das Schulfest auf dem Feuerfelsen. Alle fiebern dem Tag entgegen, nur der kleine Feuerdrache Kokosnuss (Lucy Frank) nicht, da seine Flugkünste noch nicht die besten sind. Doch Hilfe naht in Form seiner Freunde. Heimlich bei Nacht und Nebel übt und übt er, bis er seine Flugkünste soweit verbessert hat, dass auch ihm der Flug zum Feuerfelsen gelingt. Am Tag der Wahrheit besteht er dann seine „Feuertaufe“, und seine Drachenkollegen staunen nicht schlecht. Musikalisch umrahmt wurde das Musical von der Grundschule Fützen mit ihren Gesangseinlagen. Tosender Applaus war der Lohn für die Darsteller, Erzähler Marc Gut, die betreuenden Lehrer (Grundschule Fützen) und Erzieherinnen (Kindergarten Epfenhofen), sowie die Regisseure Sabine Hellstern (auch Maske/Kostüm) und Regine Meder.

Zuständig für die Requisiten war Christoph Zeller und Steffi Palka für die tollen Kostüme. Im Anschluss zum Handwerkervesper spielte dann die Fürstenberg Brauereikapelle, und dem Fassanstich zur offiziellen Eröffnung der viertägigen Feierlichkeiten folgte dann noch der Auftritt der bekannten Trachtenkapelle Stetten.

Das Programm

Bildergalerie unter:

Am heutigen Samstag geht das große Fest in Fützen ab 18 Uhr weiter unter dem Motto "Das Dorf rockt", und hier ist der Name Programm. Nach der Vorgruppe Ob8Blech" folgen die Dorfrocker, die das Zelt unter dem Motto "Dirndl küsst Lederhosen" zum Beben bringen werden. Am Sonntag, 30-April, folgt ab 11 Uhr der Frühschoppen im Festzelt mit dem Musikverein Stetten-Bergöschingen, um 13:30 Uhr ist der Festumzug mit anschließendem Konzert der Bezirksvereine. Ab 20 Uhr wird das Festzelt "gerockt" mit der 80er & 90er Party. Das Finale ist dann am Montag, 1. Mai, ab 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert. (rom).