Blumberg Musikverein Fützen bereitet Jubiläumsfeier mit Bezirksmusikfest vor

Die Generalversammlung des Musikvereins Fützen ist gut besucht.Fützens Musiker feiern 145 Jahre mit Bezirksfest. Der Vorstand ist bestätigt.

Fützen – Ein großes Ereignis steht dem Musikverein Fützen bevor. Das machte der Vorsitzende Kurt Gleichauf auf der gut besuchten Generalversammlung am Samstagabend deutlich. Anlässlich des 145. Geburtstages richtet sein Verein vom 28. April bis 1. Mai eine große Feier mit Bezirksmusikfest aus. Dafür setzt der Vorstand auf jedes einzelne Mitglied. Der Erlös werde unter anderem für neue Instrumente verwendet. Auch will der Vorstand neue T-Shirts anschaffen. Gleichauf blickte auf ein aktives Jahr 2016 mit 21 Auftritten zurück.

Nach 22 Jahren nahm die Kapelle wieder erfolgreich an einem Wertungsspiel teil, das inzwischen Kritikspiel heißt. Das Oktoberfest sei erfolgreich verlaufen, auch wenn es am Sonntagabend schwierig sei, die Halle zu füllen. Die Ehrung durch den Blasmusikverband Hochrhein fand in Fützen statt. Mit Hermann Zeller wurde ein verdienter Musiker ausgezeichnet, der seit 60 Jahren eine Stütze des MV Fützen ist. Gleichauf freute sich auch über die erfolgreiche Jugendarbeit des Vereins, die in Kooperation mit der Grundschule verläuft. Sabine Hellstern zeichnet dafür verantwortlich. Die Zusammenarbeit mit der Musikschule Blumberg sei sehr gut. Die Jugendkapelle hatte fünf öffentliche Auftritte. Zwei Jungmusiker konnten in die Kapelle aufgenommen werden. Gleichauf freute sich besonders über den auf durchschnittlich 73 Prozent angestiegenen Probenbesuch bei den Erwachsenen. Dirigentin zufrieden: Seit Mitte 2016 ist die Dirigentin Carolin Gleichauf wieder aktiv. Sie zeigte sich am Samstagabend sehr zufrieden mit dem Auftritt ihres Fützener Blasorchester beim Kritikspiel. Dabei habe sie selbst einiges gelernt. Das Doppelkonzert mit dem MV Steißlingen am 26. November sei abwechslungsreich gewesen. Die Dirigentin möchte für das nächste Konzert einen Kreativausschuss bilden. Andrea Gut informierte die Mitglieder über die Finanzlage der Bläserjugend und den MV mit seinen beiden Geschäftsbereichen. Es konnte ein gutes Polster geschaffen werden. Schriftführerin Linda Scherer erinnerte an wichtige Auftritte wie Prozessionen der Kirchengemeinden, Gartenfeste, Dorfhock und Oktoberfest.

Andrea Gut informierte die Mitglieder über die Finanzlage der Bläserjugend und den MV mit seinen beiden Geschäftsbereichen. Es konnte ein gutes Polster geschaffen werden. Schriftführerin Linda Scherer erinnerte an wichtige Auftritte wie Prozessionen der Kirchengemeinden, Gartenfeste, Dorfhock und Oktoberfest. Ortsvorsteher Georg Schloms denkt gerne an die Einweihung des Hochbehälters bei Fützen mit anschließendem Dorfhock unter Mitwirkung des Blasorchesters zurück. Er führte die Vorstandsentlastung und die Neuwahlen durch mit folgendem Ergebnis: Vorsitzender Kurt Gleichauf, Kassiererin Andrea Gut, Kassenprüfer Ewald Gut und Renate Günthner. Der nächste wichtige Termin ist das am 28. April beginnende Jubiläumsfest. Am 28. Mai wirkt der MV Fützen am Frühlingsfest Randen mit. Im Herbst ist wieder das Oktoberfest geplant.

Musikverein in Zahlen

Insgesamt 84 Mitglieder davon 54 aktive Musiker/innen, neun Zöglinge und 21 Kinder in Ausbildung. Dazu kommen 46 Passive. Programm des Jubiläumsfestes vom 28. April bis 1. Mai 2017: Start am Freitag, 28. April, mit einem Kindermusical, Mitwirkende Kindergarten Epfenhofen und Jugendkapelle; Abends Fassanstich. Samstag, 29. April, Konzert mit den Dorfrockern 19 Uhr. Sonntag, 30. April Bezirksmusikfest mit Frühschoppen, Gesamtchor auf dem Dorfplatz mit Umzug, anschließend spielen elf Musikvereine aus dem Bezirk im Zelt, abends Disco total. Montag, 1. Mai Frühschoppen und Konzert mit dem MV Stein am Rhein. (gs)