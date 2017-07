Achdorf Musikverein Achdorf: Erster Hopfenhock ein voller Erfolg

Erster Hopfenhock des Musikvereins Achdorf am Aselfinger Hagenstall ein voller Erfolg

Achdorf/Aselfingen (bal) Der erste Hopfenhock des Musikvereins Achdorf am Hagenstall in Aselfingen war ein voller Erfolg. Schon am Freitag strömten zahlreiche zum Auftakt in das Achdorfer Tal. Am Sonntag waren alle Plätze belegt, die Gäste probierten die verschiedenen Biersorten und genossen Ochsenfleisch vom Grill. Die Verantwortlichen Beim Musikverein Achdort um die Vorsitzende Johanna Kaiser fühlten sich bestätigt in ihrem Ziel, mit den Hopfenhock den Veranstaltungskalender im Tal zu bereichern. Der Hock geht noch den ganzen Sonntagnachmittag.