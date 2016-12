Blumberg Musikschule Blumberg: Vorspiel der Klarinettenklasse von Julia Guhl

Die Musikschule Blumberg begeisterte mit einem Vorspiel der Klarinettenklasse von Julia Guhl in der evangelischen Kirche

Blumberg (stg) Eine ansprechendes Vorspiel gestaltete Musikschullehrerin Julia Guhl mit ihren Klarinettenschülern in der evangelischen Kirche Blumberg. Da erklangen Jahreszeit bedingt viele unterschiedliche Weihnachtslieder. Am Klavier begleitete Julia Guhl einige der Schüler und mit dabei die jüngste Teilnehmerin, die einfühlsam das alte Lied "Lieb Nachtigall" auf der Blockflöte spielte. Musikalisch tierisch folgte "Froschgymnastik" und dazu kam traditionelle israelische Klezmer-Musik. Einen breiten Raum nahmen Mozart-Kompositionen ein und die kleinen Ensemble , Schüler die das Leistungsabzeichen in Silber haben und sich nun auf den Wettbewerb "Jugend musiziert" vorbereiten, überzeugten mit musikalischem Feeling, instrumentalem Können und hörbarem Übungsfleiß.