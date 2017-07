Blumberg Musikschule Blumberg: Klavier- und Hornschüler von Otmar Mayer und Stefan Langhammer zeigen ihr Können

Was die Schützlinge der Musikschule Blumberg lernen, zeigten die Schüler von Otmar Mayer und Stefan Langhammer am Klavier und auf dem Horn

Blumberg (stg) Mit einem sommerlich leichten Vorspielnachmittag unterschiedlichster Musikstücke verabschiedeten sich die Musikschüler von Otmar Mayer und Stefan Langhammer in die Sommerferien. Im Duo präsentierten Kathrin Klein und Alina Fricker "Melodie" von Charles Gounod und Alina Fluck interpretierte "Konzert B-Dur" von Skroup. Alle drei Hornistinnen wurden von Otmar Mayer am Flügel begleitet und für Kathrin Klein und Alina Fluck war es so etwas wie eine Generalprobe. Sie werden direkt nach Ferienbeginn das Leistungsabzeichen in Silber ablegen. Bis dahin hat Sören Bogenschütz noch etwas Zeit. Sicher und selbstbewusst spielte er auf dem Horn ein "Andante" von Schubert, das in den Bereich der Pflichtstücke für das Bronzeabzeichen gehört. Und zur Klassik gesellte sich mit "Star Wars Theme " Filmmusik. Benedikt Föhrenbacher spielte temporeich das Horn.

Was mit einem betrunkenen Seemann zu machen ist, erzählte Lara Balucic und bei Lea Varona- Alonso dazu kroch eine "Schnecke" über die Saiten. Kleine bekannte Melodien aus dem Schulwerk stellte Elias Prager vor und für alle diese Gitarrenanfänger, begleitet von Lehrer Stefan Langhammer, gab es viel freundlichen Beifall. Ebenso wie für Kevin Bank und seine sichere Interpretation "Tears in Haeven".

Klavierunterricht bei Otmar Mayer hat Patricia Langhammer. Einfühlsam spielte sie "Leilas Theme", und zum bekannten Klavierwerk "Watching Lara" stellte Kasimir Flaig mit "Time for Melody" eine ansprechende Eigenkomposition vor.

Immer wieder stellen bei den Vorspielen junge Musikschüler ihre ganz eigene Auseinandersetzung mit der Musik vor und präsentieren eigene Kompositionen. Der Schluss des Konzerts gehörte den Ensembles. Zusammen mit den beiden Musiklehrern spielte das "Drähtli-Orchester I" eine klassische "Etüde" und dazu den absoluten Ohrwurm "Sailing" . Rhythmisch und melodisch folgte danach das "Drähtli-Orchester II" mit dem Gospel "Swing low" und dem eindringlichen Klassiker der Moderne "Lady in Black" von Uriah Heep.