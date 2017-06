Blumberg Musikhock in Riedöschingen an Fronleichnam

Musikhock in Riedöschingen an Fronleichnam

Im Riedöschinger Pfarrgarten Agatha-Park, wie er jetzt heißt, gibt es an Fronleichnam wieder einen Hock des Musikvereins Riedöschingen für die gesamte Bevölkerung

Riedöschingen (cow) Der Musikverein Riedöschingen veranstaltet an Fronleichnam, seinen traditionellen Musikhock im Pfarrgarten St. Agatha-Park neben dem Pfarrhaus Riedöschingen. In gewohnter Manier werden die Musiker ihre Gäste auf dem weitläufigen Gelände des schönen Pfarrgartens mit Gegrilltem, Pommes und den beliebten Salattellern sowie kühlen Getränken verköstigen. Am Nachmittag erwartet die Gäste dann ein reichhaltiges Buffet an selbst gebackenen Kuchen und Torten.

Zur Unterhaltung spielt zum Frühschoppen der Musikverein aus Weiterdingen auf, bevor die Stadtkapelle Tengen am Nachmittag mit einem abwechslungsreichen Programm aufwartet. Den Abschluss machen die Jungmusiker der Spielgemeinschaft Riedöschingen mit einigen fetzigen Stücken. Die kleineren Gäste können sich im großzügigen Parkgelände austoben, die Hüpfburg unsicher machen oder sich nach Belieben schminken lassen. Der Musikverein sieht es als seine Aufgabe an, neben seinen Auftritten und Teilnahmen an Festen das Jahr über der Bevölkerung auch diese unterhaltsame Veranstaltung zu bieten, und die Resonanz gibt den Verantwortlichen recht. Der Musikhock findet nur bei schönem Wetter statt und beginnt um 11 Uhr.