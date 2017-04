Fützen Musical beim Jubiläum des Musikvereins Fützen

Der Musikverein Fützen feiert ab 28. April sein 145-jähriges Bestehen. Kinder zeigen zum Auftakt Musical mit Drachen

Fützen – Unter dem Motto: ".... und das Dorf rockt", feiert der Musikverein "Eintracht" Fützen 145 Jahre und die Bläserjugend Fützen 25 Jahre mit dem Bezirksmusikfest vom 28. April bis zum 1. Mai 2017. Und der SÜDKURIER ist Medienpartner. Neben der großen "Dirndl küsst Lederhosen"-Party mit den bekannten Dorfrockern am Samstagabend, dem Festumzug am Sonntag und dem großen Wandertreffen am Maifeiertag, steht zur Eröffnung der viertägigen Großveranstaltung am Freitagmittag um 15 Uhr im Festzelt das Musical "Der kleine Drache Kokosnuss" auf dem Programm. "Das wird lustig, unterhaltsam und spannend bis zur letzten Minute", verspricht Hobby-Regisseurin Sabine Hellstern, die beim Musikverein die musikalische Früherziehung leitet und von Regine Meder von der Grundschule Fützen unterstützt wird.

50 Nachwuchsdarsteller vom Kindergarten in Epfenhofen, von der Grundschule in Fützen und aus den eigenen Reihen sowie die extra für dieses Ereignis zusammengestellte Drachenband mit zwölf Jugendlichen und Erwachsenen unter der Leitung von Peter Meister, proben seit Wochen fleißig, um den Gästen ein spektakuläres Schauspiel mit viel Musik und Tanz bieten zu können. "Meine eigenen Kinder waren schon immer von dem kleinen Drachen begeistert", erklärt Sabine Hellstern. "Dann habe ich eine CD mit den ganzen Liedern entdeckt und der Entschluss, genau dieses Musical aufzuführen, stand endgültig fest."

Kartenvorverkauf

Der Kartenvorverkauf für die große Dorfrocker-Party am Samstagabend ist abgeschlossen. Es gibt noch ein paar wenige Karten an der Abendkasse. Für die Disco Total – die ultimative 80er- & 90er-Party mit DJ Fass, gibt es noch Karten unter:

www.mv-fuetzen.de

Tischreservierungen für das Handwerkervesper am Freitag nimmt Stefanie Palka unter der Telefonummer: 07702/477174, entgegen.