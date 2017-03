Blumberg Müllhalde wächst

DRK Blumberg denkt über Verlegung der Altkleider-Container in der Kirchstraße nach

Blumberg (bal) Vor zwei Wochen berichtete der SÜDKURIER über den jammervollen Zustand im Bereich der DRK-Altkleidercontainer in der Kirchstraße. Einwohner Blumbergs hatten dort ihren Haus- und Sperrmüll, darunter vergammelte Matratzen, Plastikmaterial, alte Schirme, Säcke mit Lumpen, Kleinmöbel entsorgt. Für die Anwohner ein ekelhafter Anblick. Mitglieder der DRK-Ortsgruppe Blumberg haben inzwischen das Umfeld gesäubert. Was blieb, ist der Sperrmüllhaufen. Damit beschäftigen wir uns derzeit, war von DRK-Bereitschaftsführerin Sabine Eichler und Sascha Scherer zu hören. Die Ortsgruppe werde nicht umhin kommen, den Müll auf eigene Kosten zu entsorgen. Inzwischen sei weiterer Müll dazu gekommen, klagen Anwohner. In der Nacht von Sonntag auf Montag am letzten Wochenende habe ein Autofahrer dort wieder Müll, darunter zahlreiche Radkappen und Küchenkleingeräte abgeladen. Der Fahrer eines dunklen Autos fühlte sich wohl beobachtet und sei mit offener Heckklappe davon gebraust. Sascha Scherer erklärte auf Anfrage, dass der DRK-Ortsverein sich um einen neuen Standort für die Altkleidercontainer bemühe. Vorher aber werde der Müll entsorgt. Darüber waren sich Scherer und Eichler einig. "Wir sind erbost darüber, dass jetzt weiterer Müll an den Containern abgeladen wurde. Diese verantwortungslose Müllentsorgung könnte den Frevlern teuer zu stehen kommen, wenn sie denn erwischt werden.