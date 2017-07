Blumberg Mühlrad neben der Achdorfer Scheffellinde im Blick

Der parteilose Stadtrat Hermann Zorbach sprach im Gemeinderat einen Missstand im Achdorfer Tal: das marode Mühlrad neben der frisch renovierten Scheffellinde und den zum Teil zugewachsenen Mühlenkanal

Blumberg (blu) Der Mühlenkanal in Achdorf müsse dringend ausgebaggert werden, um bei einem Hochwasser keine Überraschung zu erleben, sagte Stadtrat Hermann Zorbach. Das soll geschehen, sagte Stadtbaumeister Uwe Veit. Das marode Mühlrad beim Gasthaus Scheffellinde, so Zorbach, sollte man vor Ferienbeginn am besten entfernen.



Bürgermeister Markus Keller sagte, er habe dem SÜDKURIER schon die gescheiterten Versuche erklärt. Den Vorschlag, das Mühlrad zu entfernen, müsse der Achdorfer Ortschaftsrat beraten. Ein neues Rad aus Holz sei schwierig, weil ein Teil des Rads sich mit Wasser vollsauge und unrund laufe. Wenn ein neues Rad, dann in Edelmetall, so Keller.



Die Frage sei, was der Stadt der Tourismus wert sei. Ortsvorsteher Hans-Peter Mess erklärte, der Ortschaftsrat habe beschlossen, den Platz neben dem sanierten Gasthaus Scheffellinde herzurichten. In seiner Brust schlügen zwei Herzen. Bei einem Kostenanschlag von rund 20.000 Euro möchte er sich von den Talbewohnern nicht sagen lassen müssen, dafür hätten sie Geld, aber für anderes nicht.



Selbst bei den Gasthausbesitzern gebe es zwei Meinungen: abreißen oder erhalten. Deshalb müsste ein Teil der Gelder an Spenden kommen. Ortschafts- und Stadtrat Edgar Blessing will Bescheid wissen, bevor etwas abgebaut werde und betonte: "Wir suchen nach einer kostengünstigen Lösung."