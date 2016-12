Der Wahlkreisabgeordnete und Landesjustizminister Guido Wolf besuchte am Donnerstag den Polizeiposten Blumberg. DAbei ging es um den Motorradlärm am Randenaufstieg der B 314, der dieses Jahr wieder zugenommen habe

Um die Sicherheit und Befindlichkeiten der Blumberger Bevölkerung und die Situation auf dem Blumberger Polizeiposten ging es am Donnerstag beim Besuch des Wahlkreisabgeordneten und Landesjustizministers Guido Wolf (CDU). Siegfried Fürst vom Polizeiposten schilderte die Lage des Posten mit offiziell drei Kräften, der neue Postenführer Thomas Weißhaar war auf Lehrgang. Sie seien froh, dass sie mit Angela Kehl vom Revier Donaueschingen Unterstützung erhielten, sagte Fürst. Urlaubs- und krankheitsbedingt seien sie auf dem Posten immer wieder nur zu zweit gewesen. Bei Einsätzen habe er mehrfach allein vor Ort müssen, ein Problem wegen der Selbstsicherung, so Fürst. Sie seien froh, dass ab 1. Januar die neue Kollegin Tanja Wundke komme, das Polizeirevier habe dies unbürokratisch ermöglicht, und dass die Kollegin Kehl sie noch bis Anfang März zusätzlich unterstütze. Größere oder schwierigere Einsätze hätten sie außer dem Chemieunfall keine gehabt. Der Donaueschinger Revierleiter Jörg Rommelfanger betonte, die Arbeitsbelastung sei in Blumberg innerhalb des Polizeipräsidiums Tuttlingen mit am höchsten, der Posten habe eine hohe Aufklärungsrate. Ralf Thimm, im Präsidium Leiter der Direktion Polizeireviere bekräftigte dies und fügte hinzu, die gute Arbeit des Polizeiposten entlaste das Revier Donaueschingen und den dortigen Streifendienst.

Anschließend ging es um ein Thema: den Verkehrslärm durch einige wenige Motorradfahrer am Randenaufstieg der B 314, wo es dieses Jahr nach Jahren der Ruhe wieder verstärkt Ärger gab, weil eben unter der Woche wieder verstärkt gefahren wurde. Das Problem ist der Trichter von Epfenhofen hoch zum Randenkreuz, der den Schall verstärkt, wobei betont wurde, dass die Motorradfahrer, die aufdrehen und die Strecke mehrfach auf und ab fahren, andere, höhertourige Geräusche verursachten als zum Beispiel der Schwerverkehr. Es gebe den Tatbestand des unnötigen Hin- und Herfahrens, sagte Jörg Rommelfanger, er gelte aber nur innerorts. Der Randenaufstieg sei auch kein Unfallschwerpunkt, und die Schwerpunkte müssten sie zuerst überwachen. Guido Wolf betonte: "Es geht nicht um den klassischen Motorradfahrer sondern um die, die die Strecke als Rennstrecke missbrauchen." Ralf Thimm merkte an: "Ohne den Einsatz eines Videokrads haben wir keine Chance." Die Motorradraser seien gut vernetzt und stets im Handykontakt, so Siegfried Fürst: "Wenn wir ein Mal durchfahren, ist eine Stunde lang Ruhe." Fürst regte an, den Platz, wo am Wochenende Zuschauer stünden und zum Teil filmten, dann zu sperren. Zu überlegen sei auch, ob es nicht sinnvoll wäre, am Wochenende die Sperrung vor der Sonnenhofkurve zu verlängern. Ein Patenlösung gibt es nicht, Guido Wolf hat aber auf einen Vorstoß bei Verkehrsminister Winfried Hermann dessen Antwort zu prüfen, ob die mobile Verkehrskommission des Landes noch einmal vor Ort entsendet werde.