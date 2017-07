Blumberg/Epfenhofen Motorradfahrer stürzt am Randenabstieg bei Blumberg-Epfenhofen

Am Randenabstieg der B 314 kam es bei Blumberg-Epfenhofen zu einem Motorradunfall. Der 27-jährige Kraftfahrer habe vermutlich in einer Linkskurve zu stark beschleunigt, teilt die Polizei mit

Randen/Epfenhofen (blu) Am Randenaufstieg der B 314 kam es Donnerstagmitte zu einem Motorradunfall, teilt die Polizei mit. Ein 27-jähriger Motorradfahrer habe auf der Fahrt von Randen talwärts in Richtung Epfenhofen vermutlich zu stark beschleunigt und sei deshalb gestürzt. Der Fahrer sei gegen 12.45 Uhr mit einer Sportmaschine auf der kurvigen Gefällstrecke kurz nach Randen auf der B 314 in Richtung Waldshut unterwegs gewesen. Unmittelbar nach dem Ende einer bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkung für Motorradfahrer auf 60 Kilometer pro Stunde habe der Biker Ausgangs einer Linkskurve zu viel Gas gegeben. Dabei sei an dem Sportmotorrad das Hinterrad weggegrutscht und der Biker gestürzt. Nach Aussagen der Polizei sei er zum Glück unverletzt geblieben. An seiner schon älteren Maschine sei dagegen Totalschaden in Höhe von fast 3000 Euro entstanden.