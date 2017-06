Achdorf Mopedfahrer stürzt auf Achdorfer Uferweg

Auf dem Uferweg in Achdorf stürzte am Mittwoch ein 17-jähriger Mopedfahrer auf der verschmutzten Fahrbahn wegen zu hohem Tempo

In Achdorf gab es am Mittwochabend einen Unfall mit einem Mopedfahrer. Ein 17-Jähriger sei mit seinem Moped im Uferweg auf der verschmutzten Fahrbahn gestürzt, meldet die Polizei, und nennt ein zu hohes Tempo als Ursache. Bei dem Sturz habe sich der Fahrer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, heißt es. Nach Angaben der Polizei fuhr der Jugendliche um 19.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf dem Uferweg ortsauswärts. In einer leichten Rechtskurve sei er auf der mit Kieselsteinen und Schotter verschmutzten Fahrbahn wegen des für die Verhältnisse zu hohen Tempos ins Rutschen gekommen und gestürzt. Nach dem Sturz sei er mehr als 20 Meter die Straße entlanggeschlittert. Mit erheblichen Verletzungen sei er mit dem DRK-Rettungswagen ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht worden. An dem Moped sei ein Sachschaden in Höhe von zirka 350 Euro entstanden.