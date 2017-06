Blumberg Moderne Form des Trampens

Mitfahrbank soll Mobilität der Dorfbewohner erhöhenInitiative geht von Bürgermeister Markus Keller ausIdee wird Thema in den Sitzungen der Ortschaftsräte

Blumberg – Wie kann die Verkehrsanbindung der Ortschaften ausgebaut werden? Diese Frage ist ein kommunalpolitischer Dauerbrenner in den Blumberger Dörfern. In den meisten Teilorten gibt es keinen Dorfarzt mehr, Tante-Emma-Läden gehören schon viele Jahre der Vergangenheit an und sogar Kirchgänger müssen mobil sein, weil wegen des Priestermangels in der katholischen Kirche und der als Folge eingerichteten Seelsorgeeinheiten die Gottesdienst-Orte ständig wechseln. Vor allem ältere Menschen sind deshalb auf Bus und Bahn angewiesen. Und dass der öffentliche Personennahverkehr auf der Baar stark ausbaufähig ist, ist kein Geheimnis. Immerhin: Der neue Nahverkehrsplan, den der Kreistag noch beschließen muss, verspricht auch für Blumberg einige Verbesserungen (siehe Infokasten).

Blumbergs Bürgermeister Markus Keller hat nun nach dem Motto, dass man das Rad nicht unbedingt neu erfinden muss, um eine Verbesserung zu erreichen, ein in anderen Kommunen schon umgesetztes Projekt aufgegriffen: die Mitfahrbank. Der Rathauschef hat die Ortsvorsteher mit Informationsmaterial versorgt und diese sollen jetzt bei ihren Räten nachfragen, ob sie dieser Idee eine Chance geben wollen. Fützens Ortsvorsteher Georg Schloms hat das Thema auf die Tagesordnung der Ortschaftsratssitzung am Montag, 19. Juni, gesetzt. Er selbst ist angetan: "Das ist eine tolle Idee. Wir sollten dieses Angebot machen und dann sehen, ob es angenommen wird." Eine Mitfahrbank könne ein Mosaiksteinchen sein, um das Leben auf dem Land ein wenig attrativer zu machen, findet der Ortschef.

Die Regeln sind ganz einfach: Es steht jedem Fahrer frei, ob er am Mitfahrbänkle, das an einer zentralen Stelle im Dorf steht, anhält. Das Gleiche gilt für die potenziellen Mitfahrer. In der Regel gilt aber ein Mindestalter für die modernen Tramper: In Deißlingen im Landkreis Rottweil werden die Autofahrer gebeten, keine Kinder unter 14 Jahren einsteigen zu lassen. Und wie sieht es mit dem Versicherungsschutz aus? Da müssen sich Autofahrer keine Sorgen machen. Laut Oliver Bührer von der Blumberger Allianz-Filiale brauchen Autofahrer für die private Mitnahme keine zusätzliche Versicherung. Die normale Haftpflicht deckt das ab. Eine zusätzliche Unfall- oder Insassenversicherung könne man abschließen, das müsse aber nicht sein. Die Bänke selbst wiederum bieten sich als Sponsoring-Maßnahme an.

Nahverkehrsplan

Hauptziel der Neukonzeption des ÖPNV im Teilraum Blumberg ist es, die Südbaar optimal über die Breisgau-S-Bahn an die beiden Oberzentren Villingen-Schwenningen und Freiburg anzubinden. Dafür ist das Busliniennetz in diesem Bereich neu zu strukturieren. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 wird die Breisgau-S-Bahn nämlich täglich im Stundentakt zwischen 6 Uhr und 24 Uhr von Endingen über Freiburg – Titisee– Neustadt – Döggingen – Donaueschingen bis Villingen verkehren.