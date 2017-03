Blumberg Mittwochswanderungen der Blumberger Naturfreunde finden Anklang

Mitgliederversammlung der Naturfreunde-Ortsgruppe Blumberg

Die Naturfreunde-Ortsgruppe Blumberg leidet unter Mitgliederschwund. Das wurde bei der Mitgliederversammlung am Samstag im Naturfreundeheim deutlich. Die Aktivitäten würden altersbedingt immer bescheidener, sagte die Vorsitzende Christel Faller bei der Begrüßung. Dennoch konnte erneut ein Wanderprogramm erstellt werden. Das nächste Ereignis wird am Sonntag, 12. März, von Anita Sauter unter dem Titel "Schneeglöckchenwanderung" geführt.

Im Bericht von Wanderwartin Irmgard Hennig sind die einzelnen Ereignisse des vergangenen Jahres aufgelistet. Das Wanderjahr 2016 wurde mit dem Neujahrsbummel mit 14 Teilnehmern eröffnet. Für die Fahrt ins Blaue mit mit Johanna und Otto Heinemann begeisterten sich 20 Naturfreunde. Bei der Bezirkswanderung in Blumberg hatte Anita Sauter die Führung übernommen. Es kamen 13 Gäste aus den anderen Ortsgruppen des Bezirks zu den 15 Personen aus Blumberg hinzu.

An 22 Spiele- und Kaffeenachmittagen nahmen 293 Personen teil. 64 verschiedene Personen waren bei 33 Veranstaltungen dabei. Die Wanderwartin erfasste insgesamt 509 Personen. Anita Sauter berichtete von den 54 Mittwochswanderungen rund um Blumberg, die nach wie vor Anklang findet. 1120 Wanderfreunde legten insgesamt 312 Kilometer zurück. Durchschnittlich waren 25 Personen dabei. Als eifrigste Wanderin erwies sich Hannelore Volz mit 47 Wanderungen.

Aus dem Bericht der Hauptkassiererin Bertl Fischer ging ein Minus hervor. Die Heimkasse, die von Edgar Jung geführt wird, werfe immer noch Geld ab, erklärte Hubert Laube. In der Aussprache zu den Berichten wies Christel Faller auf die vielen Angebote der Naturfreunde wie Zeitschrift, Seminare, Veranstaltungen und Ausflüge hin. Helga Harnest und Anita Sauter prüften die Kasse und fanden diese in einwandfrei geführtem Zustand vor. Hubert Laube führte die einstimmig gewährte Vorstandsentlastung durch. Er lädt zusammen mit seiner Frau Klara wieder zum Kegelturnier in Mühlhausen/Hegau am Sonntag, 9. April, ein. Anmeldung bis 4. April unter Telefon 07702/9317. Jeden zweiten Donnerstag (9. und 23. März) findet ab 15 Uhr der Kaffee-und Spielnachmittag im Vereinsheim statt.