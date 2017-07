Blumberg Mitfahrbänkle stärkt Mobilität in Riedöschingen

Ein neues Mitfahrkonzept soll eine bessere Verkehrsanbindung Blumbergs und seiner Ortsteile unterstützen. Auch Riedöschingen macht dabei nun mobil. Am Montag ist dies Thema in der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats

Riedöschingen (cow) Ein neues Mitfahrkonzept soll eine bessere Verkehrsanbindung Blumbergs und seiner Ortsteile unterstützen. Auch Riedöschingen macht dabei nun mobil, machts Ortsvorsteher Robert Schey bei einem Termin mit dem SÜDKURIER deutlich. Das Ziel ist eine verbesserte Anbindung der Ortsteilbewohner an die umliegenden Gemeinden, insbesondere an jene Orte, in denen Ärzte, Banken und Geschäfte angesiedelt sind. Das Konzept der Mitfahrbänke ist nicht neu, sondern wird unter anderem bereits in einigen Gemeinden rund um Spaichingen auf dem Heuberg sowie in weiteren Regionen Deutschlands erfolgreich umgesetzt.

Die Idee an sich ist simpel und bringt Autofahrer sowie Mitfahrwillige an zentral aufgestellten Mitfahrbänken zusammen. Wer sich auf solch ein Bänkle setzt, signalisiert den Wunsch in Fahrtrichtung mitgenommen zu werden. Dabei steht es jedem Autofahrer frei, anzuhalten und jemanden bei übereinstimmendem Fahrtziel mitzunehmen. Angedacht sind solche Bänke sowohl in der Kernstadt als auch in allen Ortsteilen. Um für einen hohen Wiedererkennungswert zu sorgen, sollen alle Bänke gleich gestaltet werden.

In Riedöschingen sind zwei solcher Bänke angedacht: einmal beim Blumenhügel in der Ortsausgangskurve in Richtung Blumberg und einmal in der Nähe des Narrenbrunnens für Fahrten in Richtung Tengen. Das Angebot soll insbesondere älteren Menschen zur Verfügung stehen. Kinder unter 14 Jahren sollen ausdrücklich nicht mitgenommen werden. Dabei soll das Konzept dem öffentlichen Nahverkehr keine Konkurrenz machen, sondern ein Zusatzangebot darstellen für jene Wochentage und Tageszeiten, an denen nur wenige Busse verkehren oder zu Zielen wie beispielsweise nach Tengen führen, wohin sonst keine Verbindung besteht.

Das Konzept des Mitfahrbänkles steht am Montag auch als Themenpunkt auf der Tagesordnung der öffentlichen Ortschaftsratssitzung, die um 19 Uhr in Riedöschingen im Bürgersaal der Frobenius-Thomsin-Grundschule beginnt. Interessierte können sich dabei informieren und Fragen stellen.