Blumberg Mit Spitznamen ein "Orthalder"

Mein Nordhalden: In userer Serie zur 850-Jahrfeier stellen wir heute Karl Heer vor

Obwohl seit Jahren in Kommingen wohnhaft, ist Karl Heer ein echter Nordhaldener. Als einer der letzten Neubürger wurde er dort sogar geboren. Auf seinen Spitznamen "Der Orthalder" ist er stolz, denn das Dorf ist und bleibt seine Heimat. Vor allem das Elternhaus, die Verwandten und die vielen Freunde verbinden ihn mit Nordhalden. An seinem Geburtsort schätzt er hauptsächlich das Zusammengehörigkeitsgefühl der Dorfgemeinschaft. "Die großen Jungs spielten mit den kleineren Fußball, keiner wurde ausgeschlossen, alle waren auf der Gass." Die ruhige Lage gefällt ihm besonders gut. "Vom Wachbuck aus hat man einen wunderbaren Ausblick auf die Alpen und den Bodensee."

An Nordhalden hat Karl Heer fast nur angenehme Erinnerungen, etwa an das große Dorffest anlässlich der Einweihung der sanierten Dorfstraße. Beim Umbau des Gemeinschaftshauses zur Dorferlebnisscheune wirkte er aktiv mit. Als Vorsitzender des Gesangvereins Eintracht Nordhalden ist er bei allen Dorfaktivitäten dabei. Seine Ehefrau Anita dirigiert seit Jahren den gemischten Chor mit großem Erfolg. Neben dem Chorgesang gilt sein Interesse der Fastnacht. Lange war er Vize-Vorsitzender des Narrenvereins "Randenwölfe" und stellt heute zusammen mit seiner Frau Anita die Narreneltern dar. Als früherer Feuerwehrmann war er bei dem schweren Unfall 1995 dabei, bei dem ein Mann verschüttet wurde. Er half bei dessen Ausgrabung mit. Die neue Dorfchronik berichtet darüber.

Bei der 125-Jahrfeier des Gesangsvereins Eintracht war Karl Heer etwas über die geringe Besucherzahl enttäuscht. Der Festakt zum Dorfjubiläum am 13. Mai war für ihn sehr abwechslungsreich. Neben ansprechenden Reden und Grußworten trat auch sein Chor auf. Wie hier organisiert er auch das Dorffest am 1. Juli mit. Sein Spezialgebiet ist die Elektrotechnik. "Es gibt einen Frühschoppen, die Randenmusikanten spielen und die Stadtkapelle Blumberg." Seine Frau Anita und er freuen sich schon sehr darauf. Er wünscht sich, dass die Dorfgemeinschaft noch lange weiter besteht. Jetzt steht die Vollendung der neuen Bachlaufgestaltung an. Zunächst konzentriert sich Karl Heer auf das Konzert seines Chores in der Notkirche am morgigen Sonntag in Kommingen. Hier wird er auch als Solist auftreten.

Zur Person

Karl Heer ist 50 Jahre alt und verheiratet mit Anita. Sein Beruf ist Elektrotechniker. Ehrenämter: Vorsitzender des Gesangvereins Eintracht Nordhalden, aktiver Randenwolf (Narrenvater), Vorstandmitglied bei der altkatholischen Kirchengemeinde Kommingen/Nordhalden/Uttenhofen . Hobbys: Musik, Gesang, Fastnacht und Pferde. (gs)