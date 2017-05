Blumberg Mit Optimismus in die Dampfsaison

Sauschwänzlebahnfeiert 40. GeburtstagKleingruppenangebotebereichern Programm

Blumberg – Endlich lachte einmal wieder die Sonne beim Start der Museumsbahn in die neue, genauer gesagt in die 40. Saison. Nicht der einzige Grund für Bürgermeister Markus Keller und Eisenbahnbetriebsleiter Christian Brinkmann optimistisch in die Zukunft der Sauschwänzlebahn zu blicken.

"Wir hatten im letzten Jahr deutlich über 100 000 Fahrgäste und das streben wir für 2017 auch an", so der städtische Bahnchef. "Die Sauschwänzlebahn ist eine feste Institution in Baden-Württemberg", betonte Keller am Samstag, als er beim historischen Bahnhof Zollhaus-Blumberg zahlreiche Stadträte und Gäste begrüßte. "Wir haben viel in die eigene Lok und Wagons sowie die Strecke investiert." Er lobte das Engagement der Bahnbetriebs-Mitarbeiter mit Brinkmann an der Spitze. Er begrüßte auch die Vertreter der IG WTB, die sich ehrenamtlich um das historisch wertvolle Kleinod bemühen. "Die Weichen sind gestellt", meinte Keller und wünschte sich jede Menge leuchtende Augen bei Jung und Alt.

Der Eisenbahnbetriebsleiter erinnerte an den bunten Reigen erfolgreicher Events und stellte die familienfreundlichen, sportlichen Kleingruppen-Angebote vor – Huskytrekking und Wanderreiten sowie Wandern mit Eseln oder Ziegen in Verbindung mit einer Zugfahrt. "Ich denke, das wird auf jeden Fall ein Renner", so Brinkmann und kündigte weitere kreative Veranstaltungen an, jeweils mit Partnern aus der Region. Die positiven Übernachtungszahlen 2016 in Blumberg führt er auch auf die Fahrgäste der Sauschwänzlebahn zurück.

Mit einem Glas Sekt wurde auf die Saisoneröffnung angestoßen und die Besucher konnten sich an Stehtischen über die verschiedenen Angebote der Museumbahn informieren. Musikalisch begleitet wurde der gelungene Start von den Blasmusikfreunden der Baar. Für die 15 Instrumentenspieler aus Fürstenberg, Behla, Riedböhringen, Pfohren und Gutmadingen unter der Leitung von Heinz Mayer war der Aufritt eine Premiere und sie machten sich anschließend mit den Fahrgästen auf den Weg nach Weizen, um dort ebenfalls zu spielen.

Ein besonderes Erlebnis war der Start in die 40. Bahnsaison für Altstadtrat Helmut Ochs aus Hondingen, der 1977 für die Einrichtung der Museumsbahn gestimmt hat. "Es ist ein gutes Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben", so Ochs und stieg sogleich in den Zug ein, der sich pünktlich um 14.10 zu ersten Fahrt in Bewegung setzte.

Besichtigungen

Das Eisenbahnmuseum im ehemaligen Güterschuppen, das durch die Entstehungsgeschichte der Sauschwänzlebahn führt sowie das historische Reiterstellwerk am Bahnhof Zollhaus-Blumberg sind jeweils an Fahrtagen eine Stunde vor Abfahrt und nach Ankunft der Züge geöffnet. Der Besuch ist im Fahrpreis enthalten. (jümü)

Bildergalerie unter:

www.suedkurier.de/bilder