Blumberg Mini-Meister des TTC Blumberg freuen sich

Die Mini-Meister des TTC Blumberg freuen sich, Enrique Vazquez Perez hat sich für den Verbandsentscheid in Wollmatingen qualifiziert

Beim Bezirksentscheid der Mini-Meisterschaften konnte die Jugend des TTC Blumberg mit ihrem zukünftigen Jugendleiter Jose Vazquez Perez tolle Erfolge erzielen. Dank eines zweiten Platzes in der Altersklasse bis acht Jahre qualifizierte sich Enrique Vazquez Perez für den Verbandsentscheid in Wollmatingen. Auf Rang 3 landete Emely Kariegus. Bei den Neun- und Zehn-Jährigen überzeugten Henrik Schafran (Rang 2), Lea Jon (Rang 5) und Marvin Schey (Rang 6). In der Altersklasse 11/12 Jahre setzte sich schließlich Dustin Maximilian Frey gegenüber der Konkurrenz durch. Bild: Michael Leiße