Blumberg Michael Kügler ist Ehrenmitglied der Blumberger Eichberggeister

Auf der Jahreshauptversammlung der Blumberger Eichberggeister wurde Michael Kügler Ehrenmitglied, der Vorsitzende Albert Vonnier wurde für 30 Jahre geehrt

Blumberg (stg) Mit einem neu gewählten Vorstandsteam geht die Blumberger Narrenzunft Eichberggeister in das neue Geschäftsjahr. Der Vorsitzende Albert Vonnier ließ auf der Jahreshauptversammlung im Hotel Hirschen das abgelaufene Jahr noch einmal Revue passieren. Die Teilnahme am Straßenfest war ebenso erfolgreich wie das Fest zur Einweihung des Blumberger Narrenbrunnens am 8. Oktober, das jährlich wiederholt werden soll. Dazu kamen die vielen Beteiligungen an Fastnachts-Veranstaltungen, wie der Nachtumzug der Randenwölfe in Nordhalden und das Jubiläum des Narrenvereins Blauer Stein in Riedöschingen. Dazu kamen Umzugsteilnahmen in Stühlingen und bei der Blumberger Fastnacht in der Kernstadt.

Gilbert Steinle legte den Kassenbericht vor und die Prüfer Michael Vonnier und Damir Balucic bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Kassierers und der Vorstandschaft erfolgte einstimmig. Die gut vorbereiteten Wahlen erbrachten folgendes Ergebnis. Erster Vorsitzender bleibt Albert Vonnier, Philipp Huck ist Stellvertreter, die Kasse wird von Herbert Roy-Whitted geführt und Michael Vonnier ist Schriftführer. Beisitzer sind Fritz Obry und Manfred Philipp, Sachwarte sind weiterhin Michael Kügler und Peter Bodenseh, als Kassenprüfer wurden Björn Weiß und Björn Lengsfeld gewählt.

Bei dieser Jahreshauptversammlung standen auch Ehrungen an. So wurde Michael Kügler für 25 aktive Jahre zum Ehrenmitglied ernannt und bekam zur Urkunde einen Eichberggeist als Flachrelief überreicht. Ehrenmitglied Albert Vonnier ist seit nunmehr 30 Jahren im Verein und bekam die Vereinsurkunde. Sein Geschenk, ein geschnitzter Eichberggeist, ist noch nicht ganz fertig gestellt, es wird später überreicht.