Blumberg Mehr Geschäftsreisenden nach Blumberg anlocken

Die Stad Blumberg plant die Einführung einer Business Card für Geschäftsreisende, um ihnen einen Mehrwert zu bieten

Blumberg (blu) Ein weiterer Ansatz, Blumberg noch attraktiver zu machen, ist ein Business Card für Geschäftskunden. Die Idee stammt von Fützens Ortsvorsteher Georg Schloms. Die Geschäftskunden zahlten keine Kurtaxe, so Bürgermeister Markus Keller, sie hätten aber eine große Wertschöpfung für die Wirtschaft. Nadine Götz von der Touristinformation nannte Zahlen: Voriges Jahr übernachteten 4012 Geschäftskunden in Blumberg, bei 1373 Ankünften betrage die durchschnittliche Verweildauer 2,9 Tage. Das sei weitaus mehr als der Schnitt im Bereich der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, der bei ein bis zwei Tagen liege, so Götz. Blumberg bräuchte mehr Betten. die Firmen müssten ihre Gäste teilweise auswärts unterbringen, sagte der Bürgermeister. Wenn die Stadt noch attraktiver werden wolle, gerade auch für Geschäftskunden, brauche man etwas Neues, brauche man einen Investor.

Nadine Götz stellte das Konzept vor: Firmen und Geschäfte bieten für die Business Card einen gratis Espresso, Kaffee oder ein Dessert an und einen gratis Eintritt in ein Studio, die Stadt übernimmt die Druckkosten für eine Broschüre (Handout) und ein Folder mit der Business Card, erfuhr Stadtrat Jürgen Fischer auf Anfrage. Seine Frage, wieviele Monteure unter den Gästen seien, konnte Götz nicht beantworten. Auf die Frage von Stadtrat Luis dos Santos, wie das funktioniere, sagte Nadine Götz, die ganzen Informationen stünden in dem Handout. Begrüßungsgeld gebe es keines, erfuhrt Stadtrat Horst Fürderer. Der Ausschuss stimmte dem Konzept und der Umsetzung der Business Card zu.