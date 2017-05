Blumberg Mathilde Bernd in Blumberg feiert ihren 80. Geburtstag

Mathilde Bernd in Bumberg ist immer für die Familie da. Am heutigen Montag feiert sie ihren 80. Geburtstag

Blumberg (stg) Mathilde Bernd, geborene Engel feierte am Montag ihren 85. Geburtstag. 1932 kam sie im saarländischen Eppelborn zur Welt und wuchs mit noch sieben Geschwistern auf. 1938 siedelte die Familie nach Blumberg um, dort hatte der Vater im Doggererz Arbeit gefunden. In Blumberg ging sie zur Schule, nach dem Schulabschluss fand sie Arbeit in einer Näherei. "An eine Lehrausbildung war in diesen Jahren nicht zu denken und im Anschluss an die Näherei arbeitete ich in der Stumpenfabrik", erinnert sich Mathilde Bernd. 1950 nahm sie dann als Weberin Arbeit in der Lauffenmühle auf und blieb der Firma ein ganzes langes Arbeitsleben treu, bis sie mit sechzig Jahren in die wohlverdiente Rente ging. 1951 heiratete sie Helmut Bernd und zur Familie kamen vier Kinder. Da mussten dann Kinder, Haus, Garten und Berufstätigkeit gemanagt werden "und gemeinsam, mit Wechselschichten, haben wir auch das geschafft und alles unter einen Hut gebracht." Das war sicher nicht einfach, und so genießt Mathilde Bernd zusammen mit ihrem Mann den Ruhestand, der noch durchaus Arbeit mit sich bringt. Regelmäßig, seit vielen Jahren ist Frühgymnastik angesagt, dann erledigt sie den Haushalt , versorgt den Garten und kocht jeden Tag zu Mittag. Handarbeiten waren für sie immer ein Ausgleich, und so finden sich im gemütlichen Haus Nadelmalereien, Knüpfteppiche und schönste, in aufwändiger Filethäkelei kreierte Gardinen. Fernsehen, Zeitunglesen und ganz unterschiedliche, oft kniffelige Rätsel gehören zum Tagesablauf immer wieder mit dazu. Aber Mathilde Bernd und ihr Mann sitzen nicht nur zu Hause. Sie verreisen gerne und viel und so steht im Juni die Ausfahrt mit dem Blumberger Sozialverband VdK an. "Da geht es an den Chiemsee und schon jetzt freuen wir uns auf schönste Landschaft und Städte voller Geschichte. Und das in freundlicher und fröhlicher Gemeinschaft, das ist besonders schön". Doch gestern stand die Geburtstagsfeier an. Im Familienkreis mit Freunden und Bekannten wurde gefeiert und es gratulierten sechs Enkelkinder und sieben Urenkel.