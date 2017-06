Maskierte brechen in Blumberger Café ein

Brötchen interessierten die vier Einbrecher nicht, die in der Nacht zum Freitag, zwischen 1 und 1.30 Uhr, das Schloss der Lieferantentür zum Café "Jim Knöpfle" aufgewuchtet haben.

In der Hoffnung, Bargeld zu erbeuten, durchsuchten sie das Gebäude, fanden aber keins. Ein Passant wurde Zeuge des Einbruchs. Er alarmierte die Eignerfamilie Stefan und Nicole Knöpfle, die sich wiederum mit dem Polizeirevier Donaueschingen in Verbindung setzte. Der Zeuge sprach von vier maskierten Tätern von etwas kleinerer Gestalt. Der Tatort wurde bis in die späten Vormittagsstunden für den Publikumsverkehr gesperrt. Die Polizei Blumberg übernahm die weitere Bearbeitung des Einbruchs. "Für uns ist dieser sinnlose Einbruch nicht nachvollziehbar, da die Täter in unserem Geschäft nicht mit Bargeld rechnen konnten", sagte Nicole Knöpfle. Über die Höhe des Schadens könne sie noch keine Angaben machen. Die Polizei Blumberg ist nach der Spurenauswertung auch auf sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen angewiesen. Kontakt-Telefon: 0 77 02-4 10 66.