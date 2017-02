Blumberg Mann in der Blumberger Espenstraße angefahren

In der Blumberger Espenstraße wurde am Fastnachtsdienstag ein Mann angefahren

Blumberg (bal) An der Einmündung der Espen- in die Hauptstraße wurde gestern, gegen 11.30 Uhr, ein Mann angefahren. Er erlitt zahlreiche Prellungen, die im Klinikum geröntgt werden mussten. Der Mann wollte hinter einem in der Espenstraße haltenden blauen Auto die Straße überqueren. Der Fahrzeuglenker fuhr wegen der Verkehrslage ein Stück zurück und fuhr den Fußgänger, den er offensichtlich übersehen hatte, an. Danach setzte er, ohne sich um das Opfer zu kümmern, seine Fahrt fort. Er wird jetzt von der Polizei gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Blumberg unter Telefon 410 66 entgegen.