Blumberg Manfred Bouillon neuer Vorsitzender des Hegerings Blumberg

Der Blumberger Hegering hat einen neuen Vorsitzenden: Für Thomas Fischinger wurde am Freitagabend einstimmig Manfred Bouillon gewählt. Sein Stellvertreter wurde ebenfalls einstimmig Bernhard Keller

Blumberg/Epfenhofen (blu) Kreisjägermeister Knut Wälde leitete die Wahl auf der Jahreshauptversammlung in Henry's Restaurant in Epfenhofen persönlich, und er fand lobende Worte, wie die Mitglieder des Hegerings sich nach schwierigen Zeiten zusammengerauft hätten. In anderen Hegeringen, so Wälde, sehe es leider anders aus.

Mit Manfred Bouillon und Bernhard Keller gingen zwei erfahrene Mitglieder aufeinander zu, obwohl sie in der schwierigen Zeit des Hegerings vor rund vier Jahren "an verschiedenen Fronten gekämpft haben", wie Manfred Bouillon es ausdrückte. Damals ging es um die Einführung der Regiejagden, die die Stadt Blumberg befürwortete. Bernhard Keller, schon damals stellvertretender Vorsitzender, lehnte die Regiejagden strikt ab, Bouillon war dagegen offen. In seinem Schlusswort bat der neue Vorsitzende alle circa 60 Mitglieder des Hegerings, unter die Vergangenheit einen Schlussstrich zu ziehen und gemeinsam nach vorne zu blicken und zu gehen. "In der Vergangenheit haben wir an verschiedenen Fronten gekämpft, und alle haben verloren", betonte der Vorsitzende Manfred Bouillon. Als wichtigstes Ziel nannte der Vorsitzende, das Verhältnis des Hegerings zur Stadt und dem Gemeinderat wieder zu verbessern: "Dass wir alles tun, um den alten, vertrauensvollen Weg zum Rathaus wieder zu öffnen.

Bouillons besonderer Dank ging an Thomas Fischinger. "Er hat den Mut gehabt, in die Bresche zu springen und den Karren aus dem Dreck zu ziehen", erklärte Bouillon. Als Außenstehender hatte Fischinger sich vor zwei Jahren bereit erklärt, nach dem Rücktritt des Vorsitzenden Ekkehard Jeserich wegen Einführung der Regiejagd für die restlichen zwei Amtsjahre die Verantwortung zu übernehmen. Auch Kreisjägermeister würdigte die Leistung Fischingers und seinen Einsatz. Fischinger selbst sagte, dass er die Aufgabe gerne übernommen habe, und dass er den Vorsitz vor allem berufsbedingt abgebe. Er ist Geschäftsführer der Energieversorgung Südbaar, die voriges Jahr um Hüfingen und Bräunlingen erweitert wurde.

Die Wahlen: Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig bestätigt: Schriftführer Simon Mess, Kassierer Markus Merk, Kassenprüfer Matthias Weber, Bläser-Obmann Peter Hilbert, Schieß-Obmann Wolfgang Spelz und Gerhard Greitmann für den erweiterten Vorstand.