Blumberg Märchenfahrt mit der Blumberger Sauschwänzlebahn

Eine neue Attraktion der Blumberger Sauschwänzlebahn sind die Märchenfahrten

Blumberg (bal) Rotkäppchen, die Großmutter, der Wolf und ein Märchenerzähler peppten an Pfingsten die Museumsbahnfahrten vom Bahnhof Zollhaus nach Weizen und zurück auf. An zahlreichen Streckenstationen stellten das Rotkäppchen Jessica Paulsen, die Großmutter Angela Paulsen und ihr Schäferhund in der Rolle des Wolfs, Szenen aus dem weltbekannten Märchen nach, nachdem die Lokführer der Museumsbahn die Dampfzuggeschwindigkeit gedrosselt hatten. Leuchtende Kinderaugen und begeisterte Mitreisende schauten gebannt auf das Geschehen. Anschließend erzählte Tharsi Berling in den Zugabteilen je nach Szene das Märchen vom Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Die zahlreichen Mitreisenden ließen sich gern in die Märchenwelt entführen.