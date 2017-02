Blumberg-Achdorf Männergesangverein Blumberg sucht junge Mitsänger

Die Chöre des Männergesangvereins Blumberg haben ein hohes Durchschnittsalter. Neue Mitsänger werden gesucht.

Das spricht für eine hohe Identifikation mit seinem Verein und seinem Hobby: Fast alle Sängerinnen und Sänger des Männergesangvereins (MGV) Blumberg nahmen an der Mitgliederversammlung im Haus des Gastes in Achdorf teil.

Die Aktiven eröffneten die Versamlung mit dem Blumberger Sängerspruch – sehr zur Freude des Vorsitzenden Helmut Fritz, der in seinem Jahresbericht viel anerkennende Worte für seine Mitstreiter fand. Aber auch die Kritik ließ er nicht außen vor. So machte er vor allem den Sängern deutlich, dass die Chorproben nicht für Diskussionen taugen. Hier sollen Liedtexte einstudiert werden, wobei der Chorleiter Theodor Kürner das Sagen habe, so Fritz. Die Chorgemeinschaft mit dem Frauenchor könne auf 16 Auftritte im vergangenen Jahr zurückblicken. Beide Chöre hätten sich mit ihren Konzerten, dem freien Singen und im Ferienprogramm verdient gemacht. Dafür dankte Helmut Fritz der Dirigentin Irina Schilling und dem Dirigenten Theodor Kürner.

Am Straßenfest hatte der Verein nicht mitgemacht, das werde sich 2017 aber ändern, zumal der Verein ein neues, leichteres Zelt für die Bewirtung beim Straßen- oder anderen Blumberger Festen gekauft hat. Der Vorstand hatte im Laufe des letzten Jahres zwei Arbeits- und vier Vorstandssitzungen angesetzt. Der Männerchor ist derzeit mit 23 Sängern und dem Dirigenten besetzt. Das Durchschnittsalter liegt bei 67,5 Jahren. Deshalb sei es dringend erforderlich, intensive Werbung für den Verein zu machen, sagte Fritz. Im Frauenchor singen zurzeit 15 Sängerinnen. Auch diese Gruppierung würde sich über Neuzugänge freuen. Kontakte zur Blumberger Musikschule und zum Realschulchor werden gepflegt. "Wir verfügen seit drei Jahren über einen Festausschuss, der jetzt auch in unserer Satzung verankert ist", sagte der Vorsitzende.

Schriftführer Joachim Lengsfeld ließ noch einmal die Ereignisse aus dem letzten Vereinsjahr Revue passieren. Auch der Schriftführer wies auf den mangelnden Probenbesuch und die manchmal überschwappende Disziplinlosigkeit bei den Debatten hin. Es sei ein Jahr des Lernens gewesen, so Lengsfeld. Er hob das sparsame Wirtschaften auf allen Ebenen hervor. Diese Erkenntnisse hob Kassierer Heinz Tröndle ebenfalls hervor. Er habe seine Kassengeschäfte hervorragend geführt, wurde dem Kassierer von Kassenprüfer Klaus Speer bescheinigt.

Auf Antrag des aktiven Sängers Erich Scherzinger, der auch durch die Tagesordnung führte, wurde der Vorstand entlastet. Ihre Sängerinnen im Frauenchor fanden bei Chorleiterin Irina Schilling viel Anerkennung für ihre Auftritte, die sehr viel Spaß bereitet haben. Auch die Kooperation mit dem Realschulchor trage Früchte, verkündete Schilling. Chorleiter Theodor Kürner freute sich über gute Auftritte seiner Sänger. Auch das Zusammenspiel mit dem Frauenchor sei erwähnenswert. Für dieses Jahr wünsche er sich einen besseren Probenbesuch und gute Konzerte. Mit neuen Liedern werde er seine Sänger aktivieren. Es war sein siebter Bericht als Chorleiter beim MGV. Auf seine lustige Art machte er seine Sangesfreunde mit wichtigen Regeln beim gemeinsamen Singen vertraut. Horst Theobald und Sonja Nirschel berichteten über die Probenbesuche. Die fleißigsten Probenbesucher wurden von Helmut Fritz ausgezeichnet.





