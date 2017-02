Die Machtübernahme in Blumberg erfolgte am Donnerstag bei einer Rekordtemperatur.

An den Schmutzigen Donnerstag 2017 werden sich die Blumberger Narren wohl noch lange erinnern. Schon morgens bei der Befreiung des Narrensamens schien die Sonne, es wurde richtig warm. Am Nachmittag zeigte eine Temperaturanzeige in der Hauptstraße 16 Grad an, das ist ein Rekordwert, zumindest für die letzten rund 30 Jahre.



Hier gibt es alle Bilder vom närrischen Treiben in Blumberg: