Der Riedböhringer Männergesangverein MGV-Frohsinn veranstaltet kommendes Wochenende mit Blumbergs Chor "Eingestimmt" das beliebte Kirchenkonzert

Riedböhringen – Schöne Klänge werden in Riedböhringens Kirche St. Genesius am kommenden Samstag, 28. Januar, erschallen. Zusammen mit dem Blumberger Chor "Eingestimmt" veranstaltet der MGV-Frohsinn Riedböhringen wieder sein beliebtes Konzert in der Kirche. Seit geraumer Zeit laufen die Proben und Vorbereitungen dafür.

Unter der Leitung von Dirigentin Sarah Limberger studierten die Riedböhringer Männer neue Stücke ein und perfektionierten bereits bekannte Lieder. Aber auch beim Chor "Eingestimmt" wurde fleißig geprobt. Bei den Blumberger Sängerinnen und Sängern führt Madeleine Schmidhäuser das Dirigat. Die beiden Dirigentinnen teilten sich seit Anbeginn die Aufgaben und Vorbereitungen für vergangene und für anstehende gemeinsame Konzerte. So entstand für dieses Jahr ein Ensemble, das aus sechs Frauen und sechs Männern besteht. Diese Gruppe soll die Qualität der Zusammenarbeit beider Chöre unterstreichen.

Warum ein Konzert in der Kirche, wenn es doch die Mehrzweckhalle gibt? Durch die besondere und ruhige Atmosphäre können sich die Zuhörer voll und ganz auf den Klang der Sängerinnen und Sänger konzentrieren, der durch die Architektur der Kirche besser als in einer Halle zur Geltung kommt. In der Vergangenheit fand das gemeinsame Konzert nur alle zwei Jahre statt. Da die Besucherzahlen für sich sprachen, entschieden sich die beiden Chöre, das Gemeinschaftskonzert jährlich abzuhalten.

Am Samstag, den 28. Jaunar, kann das moderne Konzert um 19.30 Uhr in Riedböhringen und am Sonntag, 29. Januar, um 18 Uhr in Mundelfingen gehört werden.