Blumberg MGV Blumberg und Realschulchor: Einladung vom Deutschen Chorverband

Der MGV 1860 Blumberg und der Realschulchor beeindrucken auf Kooperations-Konzert in Meckenbeuren

Blumberg (blu) An diesen Auftritt werden die Sängerinnen und Sänger des MGV 1860 Blumberg und des Blumberger Realschulchores noch lange denken. Im oberschwäbischen Meckenbeuren traten sie auf einem Kooperations-Konzert der Schul- und Laienmusiken auf. 370 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus ganz Baden-Württemberg trafen sich dort, sie alle waren der Einladung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport und des Deutschen Harmonika Verbands DHV gefolgt.

Blumberg war mit 57 Köpfen vertreten, darunter 30 Realschüler, berichtet MGV-Schriftführer Joachim Lengsfeld. Stolz sind er und alle anderen Aktiven auch darauf, dass sie vom Deutschen Chorverband eigens wegen der Teilnahme an dem landesweiten Modellkonzert angefragt wurden. Zeigt es doch, wie sehr die Kooperation, die der MGV inzwischen über seinen Frauenchor mit dem Realschulchor pflegt, überregional wahrgenommen wird. Der Blumberger Gesamtchor durfte drei Lieder singen in der gut besetzten Humpishalle und erhielt wie die anderen Chöre tosenden Applaus und am Schluss eine Urkunde über die Teilnahme.

Der MGV freut sich schon auf seine nächsten Termine: das Frühjahrskonzert am 13. Mai, das Straßenfest, das Kirchenkonzert im Herbst und das Benefizkonzert im Advent für die evangelische Kindertagesstätte.