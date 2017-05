Bonndorf Lotenbachklamm nicht begehbar

Der kräftige Schneefall in der vergangenen Woche hat zwei Bäume in der Lotenbachklamm zum Umsturz gebracht. Der Zugang zur Wutachschlucht ist hier nur über eine Umleitung möglich.

Bonndorf – Kräftig gekracht hat es am Freitag in der unteren Lotenbachklamm. Zwei sehr dicke und über 30 Meter hohe Weißtannen mit über sechs Kubikmeter Holzmasse hat der nasse und schwere Schnee zu Fall gebracht, berichtet Wutachranger Martin Schwenninger. Eine davon hat im Fallen eine Brücke am ersten Wasserfall getroffen und total zerstört. Damit ist der Wanderweg im unteren Klammabschnitt unpassierbar geworden.

Michael Merz aus Wellendingen hat bei einer abendlichen Runde den Schaden entdeckt und umgehend den Schwarzwaldverein unterrichtet. Seit Samstag werden die Wanderer über den Müllerweg umgeleitet und verpassen einen attraktiven Teil der Lotenbachklamm. Die zerstörte Brücke wurde 2009 vom Schwarzwaldverein Bonndorf gebaut und nach den Hochwasserschäden im Jahr 2015 wieder hergestellt.

Noch kann nicht abgeschätzt werden, wie lange die Reparatur- oder Neubauarbeiten dauern werden. Noch hängt ein mehrere Tonnen schweres Stammteil des Baumes auf der Brücke, das zuerst noch entfernt werden muss. Da der Bereich schwer zugänglich ist, gestalten sich die Arbeiten äußerst schwierig. Trotz aller Widrigkeiten ist der Schwarzwaldverein bemüht, den Weg zur Hauptwandersaison wieder begehbar zu machen. Die Reparatur wird voraussichtlich bis Pfingsten dauern. Vielleicht lässt sich über eine Notbrücke schneller Abhilfe schaffen. Die Umleitung am Kanadiersteg bleibt bestehen. Die Rutschung ist nach wie vor aktiv. Der Schwarzwaldverein versucht, über Notbrücken eine Umgehung zu realisieren.

Alle Wanderwege in den Schluchten sind laut Schwenninger gut begehbar. Nach dem Regen gibt es allerdings auch rutschige Stellen. Gutes Schuhwerk ist Voraussetzung für eine Wutachtour. Die Strecken Schattenmühle-Wutachmühle oder Boll-Wutachmühle, beziehungsweise auch die umgekehrte Richtung sind nach wie vor als Klassiker empfehlenswert und haben im Frühling ihren Reiz. Schwenninger verweist auch auf die Gauchachschlucht mit der Burgmühle als interessante Strecke.