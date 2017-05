Blumberg Landrauen Riedöschingen: Vortrag über Heilmittel der Bienen

Die Landfrauen Riedöschingen erfuhren jede Menge natürliche Alternativen zu chemischen Pillen und Substanzen bei einem Vortrag der Naturheilpraktikerin Anja Chares aus Unterbränd über die "Sanfte Heilung aus dem Bienenstock".

Riedöschingen (cow) Die Naturheilpraktikerin Anja Chares aus Unterbränd sprach im Riedöschinger Pfarrzentrum über die "Sanfte Heilung aus dem Bienenstock". Sie führte die etwa 20 interessierten Frauen in einem gelungenen Vortrag in die medizinisch als Apitherapie bezeichnete Bienenheilkunde ein.

Dabei ging es nicht nur um den Honig als wohl bekanntestes aller Bienenprodukte, der desinfizierend, schmerzstillend, beruhigend, entschlackend und auch abführend wirkt und somit auch als äußerst wirksames Hustenmittel, zum Wundverschluss, bei Schlafstörungen oder auch Verbrennungen verwendet werden kann. So liefern Bienenpollen, vor der Einnahme mit Flüssigkeit oder Joghurt vermischt, dem Körper wertvolle Vitamine, Eiweiß, Mineralstoffe und Spurenelemente, während die harzartige Propolis meist in Tropfenform, erfolgreich bei akuten Erkältungen, Grippen, Atemwegserkrankungen oder Entzündungen, aber auch vorbeugend zur Stärkung des Immunsystems zum Einsatz kommt. Zur Schmerztherapie, bei Rheuma oder auch Multiple Sklerose eignet sich eine Therapie mit Bienengift, das durch gezielte Stiche in den Körper gelangt. Bienenwachs hingegen wird zur Anregung des Stoffwechsels, für wärmende Auflagen und zur Hautpflege eingesetzt, während das Inhalieren von Bienenstockluft die Heilung unter anderem von Asthma, Bronchitis, Immunschwächen, Kopfschmerzen und Allergien fördert. Besonders vitalisierend und aufbauend wirken das Gelee Royale, das seinen Namen aus seiner Funktion als ausschließliche Nahrung der Bienenkönigin erhielt, sowie die entsprechende männliche Variante Apilarnil aus den Drohnenzellen.

Zum Abschluss zeigte die erfahrene Referentin das Herstellen einer eigenen Propolissalbe, die von den Besucherinnen gerne probiert und gekauft wurde. Sie alle nahmen nach dem rundum gelungenen Vortragsabend viel Wissen mit nach Hause, was die seit über 50 Millionen Jahren existierenden Bienen an sanfter Medizin zur Heilung, Genesung und Vorbeugung herstellen.