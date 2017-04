Hondingen Längestraße in Hondingen von Montag bis Donnerstag gesperrt

Die Hondinger Ortsdurchfahrt ist wegen Belagarbeiten von Montag bis Donnerstag im Bereich der Längestraße gesperrt, teilt die Stadt Blumberg mit

Hondingen (blu) Die Ortsdurchfahrt Hondingen ist von Montag, 10. April, bis einschließlich Donnerstag, 13. April in einem großen Abschnitt voll gesperrt, teilt die Stadt mit. Grund ist der Asphalteinbau in der Längestraße, Adolf-Bernhard-Straße, Am Kirchberg und im Süßen Winkel, heißt es. Die Arbeiten werden durch die Firma J. Friedrich Storz durchgeführt. In dieser Zeit können die Bushaltestellen in Hondingen nicht angefahren werden. Die Stadt bittet die Bevölkerung um Beachtung der Umleitungsbeschilderung, und die Stadt bittet, die damit verbundenen Behinderungen und das erhöhte Lärmaufkommen zu entschuldigen.