Blumberg Kreisstraße wird am Donnerstag übergeben

Die Kreisstraße zwischen Kommingen und Nordhalden wird am Donnersrtag wieder dem Verkehr übergeben. Die Bevölkerung ist eingeladen, Busse fahren wieder

Kommingen (gs) Nach längerer Bauzeit ist es nun soweit: Die renovierte Kreisstraße 5748 von Kommingen nach Blumberg wird heute offiziell übergeben. Am heutigen Donnerstag treffen sich um 15.30 Uhr Vertreter der öffentlichen Verwaltung und der Baufirmen an der Bushaltestelle in der Alpenstraße in Kommingen. Die Bevölkerung ist zu diesem Termin herzlich eingeladen. Die Straßenrenovierung hat länger gedauert, als die Anwohner hofften. Es wurden nicht nur neue Rohre sondern auch gleich ein Internetanschluss verlegt. Die Leitplanken wurden ebenfalls erneuert. Entgegen früherer Planung wurde die Straße Kommingen-Nordhalden die meiste Zeit voll gesperrt. Dadurch war es den Lininbussen nicht möglich, Nordhalden anzufahren. Die Stadt Blumberg fand eine Lösung durch Kleinbusse. Die Zufahrt war für die Anlieger frei. Sie mussten mit ihren Autos über die einige Zeit sehr holprige Fahrbahn rumpeln. Da die Strecke erst hinter dem Dorfende gesperrt war, fuhr mancher Autolenker vergebens in die gesperrte Baustelle ein und musste wieder umkehren. Die Umleitung über Neuhaus war dreimal so lang, als die direkte Strecke. Seit vergangener Woche ist die Fahrbahn wieder frei gegeben und die Busse können wieder rollen. Allerdings fehlt noch die Fahrbahnmarkierung.