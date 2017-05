Blumberg Kreativwerkstatt der Riedöschinger Landfrauen kommt bei jungen Bastel-Talenten bestens an

Kreativwerkstatt der Riedöschinger Landfrauen kommt bei jungen Bastel-Talenten bestens an

Die Riedöschinger Landfrauen luden zur Kreativwerkstatt ein, und die jungen Bastel-Talente waren begeistert

Viel Spaß hatten die zehn Jungs und Mädchen am Freitagnachmittag bei der Kreativwerkstatt der Landfrauen Riedöschingen in der Frobenius-Thomsin-Grundschule. Unter Anleitung von Anja Käfer und Diana Sonntag sowie mit Unterstützung durch Alexandra Hilbert gestalteten sie einen Keilrahmen mit ihrem Vornamen. Eifrig wurde gemalt, ausgeschnitten, geklebt und verziert und am Ende präsentierten die Teilnehmer des ausgebuchten Kurses stolz ihre überaus kreativen und gelungenen Unikate, die nun zu Hause die Kinderzimmer schmücken. Bild: Conny Hahn